Un anno di facce note
L'ormai annuale antologia del Post di gente famosa che valeva la pena fotografare, nel 2025
Ogni venerdì il Post pubblica una raccolta delle più belle fotografie di persone famose della settimana, in genere attingendo dal mondo dello spettacolo, ma non solo. Ora che l’anno sta per finire ne proponiamo un tradizionale best of.
Ci sono come sempre foto dagli eventi più mondani che ricorrono ogni anno e a cui dedichiamo articoli e raccolte – gli Oscar, il festival di Cannes e la Mostra del Cinema di Venezia o il Met Gala; altre che ci ricordano alcune delle cose successe, come il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia o le sei donne, tra cui la cantante Katy Perry, che sono andate nello spazio con un razzo dell’azienda di Bezos. La foto di Lindsay Lohan con Jamie Lee Curtis ci ricorda che è stato l’anno dei legacy sequel, e poi Justin Trudeau “attaccato alla poltrona”, Trump e i calciatori della Juventus, e chi ormai rientra tra gli evergreen come George Clooney, Brad Pitt o Julia Roberts, ma anche il caso Kanye West e Bianca Censori, e il ritorno degli Oasis.