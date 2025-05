Le foto del Met Gala

Lunedì si è svolta a New York l’edizione 2025 del Met Gala, l’evento mondano più importante e scenografico nella moda, spesso paragonato per rilevanza e visibilità alla cerimonia degli Oscar per il cinema. È una cena di raccolta fondi per il Costume Institute, il dipartimento del Metropolitan Museum of Art di New York dedicato alla moda, a cui partecipano stilisti, modelle, giornalisti e le celebrità del momento, invitate (ma il biglietto costa decine di migliaia di dollari) dalla direttrice di Vogue America Anna Wintour, che organizza il Met Gala ininterrottamente dal 1999. Quest’anno Wintour è stata affiancata dall’attore Colman Domingo, il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, e i cantanti A$AP Rocky e Pharrell Williams, mentre il cestista LeBron James era l’ospite d’onore designato ma ha annunciato all’ultimo che non avrebbe partecipato per un infortunio.

La serata, come da tradizione, è avvenuta in concomitanza con l’inaugurazione della mostra annuale del Costume Institute che quest’anno s’intitola “Superfine: Tailoring Black Style” (“Sopraffino: lo stile sartoriale nero”) ed è dedicata allo stile dei dandy neri, cioè al particolare abbigliamento, curato ed elegante, che alcuni uomini afroamericani cominciarono a indossare a partire dal Settecento. Il tema del Met Gala segue sempre l’argomento della mostra e gli ospiti sono invitati a prenderne spunto per il proprio abbigliamento: quest’anno era “Tailored for You”.

Si sono ovviamente visti molti completi ispirati alla sartoria maschile, gessati, con tagli creativi, e spesso senza pantaloni. I cappelli e gli accessori hanno avuto ampio spazio, come il piccolo pianoforte a coda portato a spalle da André 3000 o la borsetta-macchina da cucire di Olivier Rousteing. Le più fotografate e commentate sono state Rihanna, vestita da Marc Jacobs, che con un corsetto aderente ha rivelato la sua terza gravidanza, e Diana Ross, con un mantello bianco di oltre cinque metri.