Trump si è messo a parlare dell’Iran durante una visita della Juventus

Mercoledì una delegazione della Juventus ha visitato lo Studio Ovale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump: l’incontro era stato organizzato per via della partecipazione della Juventus al Mondiale per club, cominciato sabato negli Stati Uniti, ma al momento delle domande i giornalisti presenti si sono concentrati solo sulla possibilità di un coinvolgimento degli Stati Uniti a fianco di Israele contro l’Iran. Trump ha risposto alle loro domande su questo argomento per circa 15 minuti, mentre i giocatori della Juventus e altri membri della delegazione, fra cui il proprietario John Elkann e l’allenatore Igor Tudor, erano in piedi dietro di lui.