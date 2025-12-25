Lo strano ritrovamento di decine di vecchie scarpe su una spiaggia nel Regno Unito

Nei giorni scorsi un gruppo di volontari che stava pulendo la riva ha trovato centinaia di scarpe di pelle nera sulla spiaggia di Ogmore by Sea, un villaggio del Galles meridionale, sulla costa sudovest del Regno Unito. Secondo le prime ipotesi risalirebbero al 1800, quindi all’età cosiddetta vittoriana, quella del regno della regina Vittoria del Regno Unito (dal 1837 al 1901).

I volontari hanno pubblicato alcune foto sul profilo Facebook della loro organizzazione, la Beach Academy CIC, scrivendo che la maggior parte delle scarpe sembrava fatta per uomini e per bambini. Hanno detto di averne recuperate circa 200 paia in una settimana, sparse tra la battigia e le pozze di marea.

Emma Lamport, che fa parte della Beach Academy, ha raccontato alla BBC che in zona circola la leggenda secondo cui le scarpe arriverebbero da una nave mercantile italiana naufragata circa 150 anni fa dopo aver urtato Tusker Rock, uno scoglio poco distante dalla costa di Ogmore, che si affaccia sul canale di Bristol. Lamport ha comunque precisato che si tratta per ora solo di una ricostruzione basata su racconti delle persone che vivono lì.

L’ipotesi del naufragio è però considerata plausibile anche da Lara Maiklem, scrittrice ed esperta di mudlarking, un’attività che consiste nel cercare oggetti storici lungo le rive dei fiumi o i corsi d’acqua. Maiklem ha detto sempre alla BBC che gli stivali ritrovati sono «sicuramente vittoriani» e ha sostenuto che le scarpe difficilmente potrebbero provenire da qualche altra parte se non dalla nave mercantile affondata, vista la quantità ritrovata nello stesso posto.

Non è in realtà la prima volta che vengono trovate scarpe simili. Per esempio circa tre anni fa un’abitante di Ogmore by Sea pubblicò su Facebook delle foto in cui si vedevano delle scarpe molto simili a quelle appena ritrovate dalla Beach Community, dicendo di averle trovate sulla riva del fiume Ogmore, poco distante dal mare. Nei commenti a quel post diversi utenti avevano raccontato di avere a casa scarpe identiche, altri avevano scritto di averne trovate a loro volta diversi anni prima.