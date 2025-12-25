Nel ravennate diversi comuni hanno disposto l’evacuazione di chi abita vicino ai corsi d’acqua per rischio esondazioni

In Emilia-Romagna le forti piogge delle ultime ore hanno spinto diversi comuni a evacuare chi abita vicino ai corsi d’acqua o ai piani interrati, per il rischio di esondazioni. L’area più colpita è quella attorno alla città di Ravenna, dove oggi la protezione civile aveva previsto il massimo livello di allerta (rossa). L’allerta rossa riguarda anche Bologna e Ferrara.

Le ordinanze di evacuazione per il momento riguardano quattro comuni nel ravennate: Cotignola, Bagnacavallo, Castel Bolognese e Lugo. Chi abita entro i 300 metri dai fiumi Senio e Lamone dovrà trovare un’altra sistemazione; chi abita entro un chilometro dovrà, quando possibile, spostarsi ai piani alti. I comuni hanno disposto aree di accoglienza in palestre e scuole. Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, ha disposto la demolizione controllata dell’argine del Senio, in modo da limitare i danni in caso di esondazione.

Il comune di San Lazzaro (Bologna) ha esteso a oggi l’ordinanza di evacuazione dei piani interrati e seminterrati nei pressi del fiume Idice (l’aveva emessa ieri).

Per il 26 dicembre la protezione civile ha ridotto il livello di allerta su tutta la regione ad arancione e gialla.