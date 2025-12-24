Per il 25 dicembre è stata emessa l’allerta rossa nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna a causa delle forti piogge

Per il 24 dicembre la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso l’allerta arancione (il secondo livello di pericolo su tre) per piene e frane nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, mentre per il 25 ha emesso l’allerta rossa (il livello più grave) per piene nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. In buona parte della regione resterà in vigore l’allerta arancione.

In queste ore sulla regione ci sono precipitazioni intense, che dovrebbero continuare nelle prossime ore e diventare più intense nella giornata di Natale, ha scritto l’ARPA, l’Agenzia regionale per l’ambiente. Il fiume Idice, nel bolognese, ha già superato di 20 centimetri la soglia rossa; diversi altri corsi d’acqua hanno superato quella arancione.

A Bologna ci sono già parziali allagamenti di alcuni sottopassi, e il comune ha detto che la Polizia locale sta monitorando la viabilità. Ci sono stati allagamenti che in alcuni casi hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco anche a Modena, nella provincia di Forlì-Cesena e a Riccione.

Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre sull’Appennino tosco-emiliano sono caduti fino a 20 centimetri di neve, e sopra i 700 metri sono attese continue nevicate anche nelle prossime ore.