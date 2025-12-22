Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato il governatore della Louisiana Jeff Landry come inviato speciale per la Groenlandia. Trump, che ha più volte detto di essere interessato a comprare la Groenlandia o a farla diventare un territorio statunitense, ha detto che Landry promuoverà con forza gli interessi statunitensi sull’isola.

Landry, ex procuratore generale della Louisiana e membro del Partito Repubblicano, ha scritto su X che per lui è un onore essere stato nominato inviato speciale «per rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti». Oltre al nuovo incarico, manterrà quello di governatore della Louisiana.

La Groenlandia ha poco più di 50mila abitanti e fa parte della Danimarca, anche se gode di un’ampia autonomia. Trump la desidera perché il territorio, benché molto freddo e poco ospitale, è ricco dei cosiddetti metalli rari, o meglio materie prime critiche: un gruppo di metalli essenziali per il settore tecnologico, perché hanno un ruolo fondamentale nella costruzione dei microchip e di vari componenti elettronici, ma anche per la transizione energetica. La Danimarca ha più volte detto che l’isola, sulla quale c’è anche una piccola base militare statunitense, non è in vendita.

