NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati
  • Sport
  • Lunedì 22 dicembre 2025

Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio

Ha battuto il Bologna con una doppietta di David Neres

David Neres esulta con Amir Rrahmani dopo uno dei suoi due gol (Image Photo Agency/Getty Images)
David Neres esulta con Amir Rrahmani dopo uno dei suoi due gol (Image Photo Agency/Getty Images)

Il Napoli ha battuto 2-0 il Bologna e ha vinto la Supercoppa italiana maschile di calcio, il mini-torneo a cui partecipano prime e seconde classificate dei precedenti campionato e Coppa Italia. È la terza volta nella sua storia che la vince, dopo i successi del 1990 e del 2014.

Contro il Bologna sono stati decisivi i due gol fatti da David Neres, attaccante brasiliano di 28 anni che in questo periodo è tra i calciatori più in forma del Napoli. Al 39° ha segnato con un eccezionale tiro a giro da fuori area, e al 57° ha recuperato palla pressando la difesa avversaria e ha superato il portiere del Bologna con un pregevole pallonetto. Pochi giorni fa Neres aveva segnato il gol dell’1-0 anche nella semifinale di Supercoppa, vinta dal Napoli per 2-0 contro il Milan.

Dal 2023 alla Supercoppa italiana partecipano quattro squadre: non solo le vincitrici del campionato e della Coppa Italia precedenti (come accadeva prima), ma anche le seconde classificate. A quella di quest’anno partecipavano Napoli e Inter (prima e seconda nella scorsa Serie A) con Bologna e Milan (vincitrice e finalista della scorsa Coppa Italia). Nell’altra semifinale il Bologna aveva battuto l’Inter ai tiri di rigore. Per il quarto anno consecutivo la Supercoppa si giocava a Riyad, in Arabia Saudita.

Anche per Antonio Conte, l’allenatore del Napoli, è la terza vittoria in Supercoppa italiana: le altre due le aveva vinte con la Juventus nel 2012 e nel 2013 (e ne aveva vinte tre pure da calciatore, tutte con la Juventus).

Tag: Bologna-calcio-napoli-supercoppa italiana

Consigliati

ALTRE STORIE