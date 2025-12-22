Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio

Il Napoli ha battuto 2-0 il Bologna e ha vinto la Supercoppa italiana maschile di calcio, il mini-torneo a cui partecipano prime e seconde classificate dei precedenti campionato e Coppa Italia. È la terza volta nella sua storia che la vince, dopo i successi del 1990 e del 2014.

Contro il Bologna sono stati decisivi i due gol fatti da David Neres, attaccante brasiliano di 28 anni che in questo periodo è tra i calciatori più in forma del Napoli. Al 39° ha segnato con un eccezionale tiro a giro da fuori area, e al 57° ha recuperato palla pressando la difesa avversaria e ha superato il portiere del Bologna con un pregevole pallonetto. Pochi giorni fa Neres aveva segnato il gol dell’1-0 anche nella semifinale di Supercoppa, vinta dal Napoli per 2-0 contro il Milan.

Dal 2023 alla Supercoppa italiana partecipano quattro squadre: non solo le vincitrici del campionato e della Coppa Italia precedenti (come accadeva prima), ma anche le seconde classificate. A quella di quest’anno partecipavano Napoli e Inter (prima e seconda nella scorsa Serie A) con Bologna e Milan (vincitrice e finalista della scorsa Coppa Italia). Nell’altra semifinale il Bologna aveva battuto l’Inter ai tiri di rigore. Per il quarto anno consecutivo la Supercoppa si giocava a Riyad, in Arabia Saudita.

Anche per Antonio Conte, l’allenatore del Napoli, è la terza vittoria in Supercoppa italiana: le altre due le aveva vinte con la Juventus nel 2012 e nel 2013 (e ne aveva vinte tre pure da calciatore, tutte con la Juventus).