Il Bologna ha battuto l’Inter ai rigori nella seconda semifinale della Supercoppa italiana: in finale sfiderà il Napoli

Il Bologna ha battuto l’Inter nella seconda semifinale della Supercoppa italiana maschile di calcio, qualificandosi per la finale di lunedì prossimo, dove affronterà il Napoli. I tempi regolamentari erano finiti 1-1 e, come detto, la partita si è decisa ai rigori, dove c’è stata una lunga sequenza di errori: ne sono stati sbagliati in tutto cinque, tre l’Inter e due il Bologna. Nei tempi regolamentari, invece, l’Inter era andata in vantaggio con un gol dell’attaccante francese Marcus Thuram, poi il Bologna aveva pareggiato con un rigore di Riccardo Orsolini.

Dal 2023 alla Supercoppa italiana partecipano quattro squadre: non solo le vincitrici del campionato e della Coppa Italia precedenti (come accadeva prima), ma anche le seconde classificate. A quella di quest’anno partecipavano appunto Napoli e Inter (prima e seconda nella scorsa Serie A) e Bologna e Milan (vincitrice e finalista della scorsa Coppa Italia). Giovedì il Napoli aveva battuto 2-0 il Milan. Per il quarto anno consecutivo la finale si gioca a Riyad, in Arabia Saudita: l’anno scorso aveva vinto il Milan, in finale contro l’Inter.