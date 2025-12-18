Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa italiana: ha battuto il Milan in semifinale

Il Napoli ha battuto 2-0 il Milan nella prima semifinale della Supercoppa italiana maschile di calcio, qualificandosi per la finale di lunedì prossimo: affronterà la vincente di Inter-Bologna, in programma venerdì sera alle 20. Per il Napoli hanno segnato David Neres al 39° su assist di Rasmus Højlund e poi lo stesso Højlund al 63°.

Dal 2023 alla Supercoppa italiana partecipano 4 squadre: non solo le vincitrici del campionato e della Coppa Italia precedenti (come accadeva prima), ma anche le seconde classificate. A quella di quest’anno partecipano appunto Napoli e Inter (prima e seconda nella scorsa Serie A) e Bologna e Milan (vincitrice e finalista della scorsa Coppa Italia). Per il quarto anno consecutivo si gioca a Riyad, in Arabia Saudita: l’anno scorso aveva vinto il Milan, in finale contro l’Inter.