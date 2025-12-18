CBS News dice che la polizia ha identificato una persona sospettata di essere coinvolta nella sparatoria alla Brown University

CBS News, citando diverse fonti a conoscenza dell’indagine ma non autorizzate a parlare, dice che la polizia ha emesso un mandato di arresto per una persona sospettata di essere coinvolta nella sparatoria alla Brown University di Providence, nel Rhode Island, in cui sono state uccise due persone. Le medesime fonti hanno detto che gli investigatori lo stanno ancora cercando.

Sempre CBS News ha detto che gli investigatori stanno valutando un possibile collegamento tra la sparatoria alla Brown University e l’uccisione di Nuno Gomes Loureiro, docente di scienze nucleari al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Loureiro, 47 anni, è stato colpito «più volte» da colpi di arma da fuoco lunedì nella sua casa di Brookline, vicino a Boston, in Massachusetts, a meno di 50 chilometri dal luogo della prima sparatoria ed è morto martedì in ospedale. Il New York Times ha aggiunto che gli investigatori stanno cercando non solo la persona sospettata ma anche un’auto che si ritiene l’uomo abbia noleggiato e che sarebbe della stessa marca e modello dell’auto identificata in relazione alla sparatoria del professore del MIT.

La polizia aveva annunciato una conferenza stampa per le 16:00 ora locale, le 22 in Italia, che però è stata posticipata.

Le ricerche del responsabile della sparatoria alla Brown University si stanno concentrando sulle poche immagini che si hanno dell’uomo, che mostrano solo la sua stazza e il modo in cui cammina. I motivi per cui l’FBI sta impiegando giorni per trovare il responsabile sono diversi e li abbiamo spiegati qui.