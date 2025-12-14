C’è stato un attacco armato alla Brown University

Due persone sono state uccise e nove sono state ferite in un attacco armato alla Brown University, una delle più prestigiose università degli Stati Uniti, a Providence, nello stato del Rhode Island. L’attacco è stato compiuto con armi da fuoco nel pomeriggio di sabato, quando in Italia era passata la mezzanotte. La polizia ha detto che a sparare è stata una persona sola, che non è ancora stata trovata. L’attacco è stato compiuto in una classe di un edificio di sette piani che ospita gran parte delle lezioni di ingegneria e fisica dell’università. In quel momento si stava svolgendo la preparazione di un esame di Principi di economia.

Le due persone uccise e otto dei feriti erano studenti, ha detto la presidente dell’università Christina Paxson: al momento non si sa l’identità della nona persona ferita. La polizia di Providence ha diffuso un video delle telecamere di sorveglianza in cui si vede la persona che ha sparato fuggire dopo l’attacco: indossa abiti scuri ma non si vede il suo volto. A tutte le persone che abitano nella zona è stato ordinato di rimanere in casa.

La Brown University è la settima università più antica degli Stati Uniti, ed è stata fondata poco prima della Rivoluzione americana, nel 1764. Oggi fa parte della Ivy League, il gruppo degli otto college più antichi, prestigiosi ed elitari del paese, insieme a Harvard e alla Columbia, tra gli altri. È frequentata da circa 7.300 studenti che fanno l’equivalente della laurea triennale e da più di 3mila che frequentano lauree magistrali o scuole di specializzazione. Le tasse scolastiche ammontano a circa 100mila dollari all’anno.

Hanno studiato alla Brown diversi vincitori di premi Nobel e di premi Pulitzer e 38 vincitori di una medaglia olimpica, ma anche il fondatore di CNN Ted Turner, più di 100 persone che fanno o hanno fatto parte del Congresso degli Stati Uniti, gli attori Emma Watson e John Krasinski e il figlio minore del presidente John F. Kennedy, John F. Kennedy Jr., morto in un incidente aereo nel 1999.