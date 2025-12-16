Il Mondiale per club maschile di pallavolo è una cosa tra squadre italiane e Cruzeiro

Ci sono state finora 19 edizioni del Mondiale per club maschile di pallavolo: lo hanno vinto per 12 volte squadre italiane e per altre 5 la squadra brasiliana del Sada Cruzeiro. Le uniche eccezioni furono le vittorie russe del Belogor’e nel 2014 e dello Zenit-Kazan nel 2017. Anche nell’edizione di quest’anno, che comincia martedì a Belem (in Brasile) e finirà domenica, le favorite per la vittoria sono il Sada Cruzeiro e la squadra italiana, cioè la Sir Susa Scai Perugia.

Al Mondiale per club partecipano le squadre vincitrici (e alcune seconde classificate) delle principali competizioni continentali per club. Ci sono addirittura tre brasiliane perché oltre alle due finaliste del campionato sudamericano (il Sada Cruzeiro e il Praia Clube) è stata ammessa anche la squadra organizzatrice del Vôlei Renata.

Per l’Europa partecipano appunto Perugia, che ha vinto l’ultima edizione della Champions League, e la squadra battuta in finale lo scorso maggio: quella polacca del Warta Zawiercie, che è anche l’unica che sulla carta potrebbe inserirsi tra Perugia e le brasiliane. Ci sono poi una squadra giapponese, una libica e una qatariota. Martedì, mercoledì e giovedì si giocano le partite dei gironi da 4, sabato le semifinali tra le prime due classificate dei gironi e domenica la finale. Perugia esordirà martedì alle 17:30 (ora italiana) contro la squadra libica dell’Asswehly.

Le prime edizioni del Mondiale per club si giocarono tra il 1989 e il 1992, prima di una lunga interruzione fino al 2009. Vinsero sempre squadre italiane: Parma (con lo storico sponsor Maxicono), Ravenna e due volte la Gonzaga Milano, la seconda delle quali in una finale italiana contro la Sisley Treviso. Tutte e quattro queste squadre oggi non esistono più.

La ripresa coincise con il dominio di Trento, che vinse quattro volte di fila dal 2009 al 2012: era la squadra allenata da Radostin Stojčev, quella con Matej Kazijski e Osmany Juantorena come schiacciatori, e con prima Nikola Grbic e poi Raphael come alzatori. Nel 2013 il Sada Cruzeiro interruppe il dominio italiano vincendo anche nel 2015, nel 2016, nel 2021 e nel 2024, in finale proprio contro Trento.

Il Sada Cruzeiro fu fondato nel 2006 a Belo Horizonte, nello stato di Minas Gerais, e dal 2009 fa parte della polisportiva Cruzeiro, insieme alla squadra di calcio locale. In poco tempo divenne la miglior squadra di pallavolo del Sudamerica: oltre a 8 campionati brasiliani e 5 Mondiali per club, finora ha vinto 11 campionati sudamericani (l’equivalente della Champions League europea), gli ultimi 9 dei quali tutti di fila. In genere ci giocano i migliori pallavolisti brasiliani che non sono in Europa: sono passati di lì giocatori come Lucão, Yoandy Leal e Wallace de Souza (che ci gioca ancora, a 38 anni).

Perugia affronterà il Sada già nella terza partita del girone (giovedì alle 14 italiane), quando è probabile che entrambe le squadre saranno già qualificate per le semifinali. Potrebbero anche riaffrontarsi in finale. Finora Perugia ha giocato due volte il Mondiale per club, nel 2022 e nel 2023: in entrambi i casi ci arrivò da seconda classificata della Champions League, e vinse. Per Perugia gioca il palleggiatore e capitano della Nazionale italiana Simone Giannelli, e in generale è una squadra ricca di giocatori di talento e alternative in tutti i ruoli. In campionato ha vinto 10 partite su 12 finora, e ha cominciato la Champions League con una vittoria.

Nel 2025 l’Italia ha vinto il Mondiale femminile e maschile per nazionali e quello femminile per club (con Scandicci che ha battuto Conegliano in finale). Vincesse anche Perugia, farebbe uno storico en plein per la pallavolo italiana.

