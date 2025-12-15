Il regista statunitense Rob Reiner è stato trovato morto insieme alla moglie

Il regista e attore statunitense Rob Reiner e sua moglie Michele Singer Reiner sono stati trovati morti nella loro casa di Hollywood, in California: la polizia ha detto di considerare il caso come un omicidio, ma le informazioni al riguardo sono ancora poche. Durante una conferenza stampa il capo degli investigatori della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton, ha detto che per ora «nessuno è stato arrestato e nessuno è stato interrogato come sospettato». Reiner aveva 78 anni e la moglie, che aveva spostato nel 1989, 68. Aveva quattro figli, alcuni avuti dalla prima moglie, morta nel 2018.

Fra gli anni Ottanta e Novanta Reiner fece film tra loro molto diversi, che piacquero alla critica ma molto di più al pubblico: commedie romantiche, thriller, horror, finti documentari, drammi giudiziari e storie fantasy. Tra i suoi film più famosi ci sono Stand by Me, La storia fantastica, Harry, ti presento Sally… e Misery non deve morire.

Reiner era nato il 6 marzo del 1947 e in realtà si chiamava Robert Norman Reiner. È stato anche sceneggiatore (e co-autore del primissimo episodio di Happy Days), attore (è stato Michael Stivic nella sit-com Arcibaldo, che andava molto negli anni Settanta, o in The Wolf of Wall Street, dove interpreta il padre del protagonista) e produttore. Fondò la società di produzione Castle Rock Entertainment, in omaggio alla città inventata in cui Stephen King ha ambientato quattro libri e alcuni racconti. Dalle storie di King, Reiner ha tratto sia Stand by Me che Misery non deve morire.

Negli ultimi anni Reiner si è occupato molto di politica (ha spesso e fortemente criticato Donald Trump ed era tra i supporter di Hillary Clinton), riducendo un po’ l’impegno nel cinema. La Castle Rock Entertainment ha anche prodotto Seinfeld, che per una serie di giri d’affari sta facendo guadagnare Steve Bannon, molto vicino a Trump. Parlando della cosa, Reiner aveva detto che ci soffriva molto, fino a starci male.

Reiner era nato nel Bronx: la madre cantava e recitava, il padre era Carl Reiner, famoso regista e attore (dal 1999 erano una delle coppie padre-figlio ad avere entrambi una stella sulla Hollywood Walk of Fame). Reiner studiò alla Beverly Hills High School (la stessa di Angelina Jolie, Nicolas Cage, Lenny Kravitz e David Schwimmer) e dopo aver lavorato un po’ a un teatro in Pennsylvania andò a studiare cinema alla UCLA, l’università pubblica della California. Iniziò facendo l’attore, ma ha fatto le sue cose migliori da regista.

