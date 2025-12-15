L’imam di Torino Mohamed Shahin è stato liberato

La Corte d’appello di Torino ha disposto la liberazione dell’imam torinese Mohamed Shahin, detenuto dal 24 novembre nel CPR (centro di permanenza per il rimpatrio) di Caltanissetta. Shahin aveva ricevuto un decreto di espulsione dal ministero dell’Interno perché accusato di avere posizioni estremamente radicali. Secondo la Corte sono però emerse nuove informazioni che mettono in discussione la legittimità del trattenimento di Shahin in un CPR, in cui i detenuti vivono spesso in condizioni pessime. La decisione riguarda il trattenimento in sé, e non il decreto di espulsione, sul quale deve esprimersi il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio.

La sua detenzione aveva causato diverse manifestazioni in suo sostegno e contro il decreto di espulsione: non solo da parte della comunità islamica di San Salvario, il quartiere dove faceva l’imam, ma anche da parte di accademici e ricercatori italiani e di politici soprattutto di centrosinistra, secondo cui il decreto di espulsione nei confronti di Shahin sarebbe una violazione della libertà di espressione. Il 28 novembre un centinaio di manifestanti aveva assaltato e vandalizzato la redazione del quotidiano La Stampa a Torino. Il gruppo di manifestanti si era staccato da un corteo più grande proprio in sostegno di Shahin.

Il decreto di espulsione contestava in particolare alcuni passaggi di un discorso che Shahin aveva tenuto a ottobre durante una manifestazione organizzata per protestare contro i due anni di invasione israeliana nella Striscia di Gaza. In quell’occasione disse di essere «d’accordo» con quanto successo il 7 ottobre del 2023, e che la strage compiuta dai miliziani di Hamas in Israele, in cui furono uccise circa 1.200 persone e altre 250 furono rapite, «non è una violenza». Shahin aveva poi ridimensionato un po’ quelle dichiarazioni, dicendo di vedere quello che è successo il 7 ottobre non come un’azione, ma come una reazione nel contesto dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi che va avanti da decenni.

Sono in corso altri due processi riguardanti la permanenza di Shahin in Italia: uno contro la revoca del suo permesso di soggiorno, sulla quale deve decidere il TAR del Piemonte, e uno sulla sua richiesta di asilo, su cui deve esprimersi il tribunale di Caltanissetta.