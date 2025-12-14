Zelensky ha fatto un passo indietro sull’Ucraina nella NATO

Domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di essere disposto a rinunciare alla richiesta di far entrare l’Ucraina nella NATO, in cambio di maggiori garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell’Europa. È uno sviluppo importante, dato che finora Zelensky aveva definito l’ingresso nella NATO – alleanza militare di parte dei paesi europei e di quelli del Nord America – una condizione indispensabile per la sicurezza dell’Ucraina, e si era sempre mostrato piuttosto inflessibile su questo punto.

La notizia è stata data dal Financial Times, secondo cui Zelensky ha scelto di fare questo annuncio per favorire un avanzamento positivo dei colloqui sulla fine della guerra di invasione russa in Ucraina, che inizieranno domenica a Berlino. Parteciperanno i leader europei e Steve Witkoff, l’inviato speciale di Donald Trump.

(in aggiornamento)