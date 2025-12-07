Messi l’ha fatto di nuovo

Sabato al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida, si è giocata la finale del campionato nordamericano di calcio maschile, la Major League Soccer (MLS), tra l’Inter Miami e i Vancouver Whitecaps. L’Inter Miami ha vinto 3-1: è la prima volta che vince il campionato da quando è entrato a fare parte della competizione nel 2020, e parte del merito è del suo giocatore più importante: Lionel Messi.

Messi ha 38 anni, è argentino ed è uno dei calciatori più famosi al mondo oltre che uno dei più vincenti e forti di tutti i tempi. Il campionato vinto ieri è il suo 47° trofeo, tra quelli vinti con la nazionale dell’Argentina, con il Barcellona e con il Paris Saint-Germain, le due squadre dove aveva giocato prima di arrivare all’Inter Miami. Tra le altre cose, Messi ha vinto 10 campionati in Spagna, 2 in Francia e 4 Champions League; ha anche vinto i Mondiali con l’Argentina, nel 2022.

Messi era diventato un calciatore dell’Inter Miami nel 2023, dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain. In quel momento l’Inter Miami era una squadra giovanissima: era stata fondata nel 2018 da Jorge Mas, un imprenditore di origini cubane che lavora nel settore delle telecomunicazioni. Tra le persone che possiedono quote della sua proprietà c’è anche David Beckham, l’ex calciatore inglese tra i più famosi negli anni Novanta e Duemila, e tra i primi di alto livello a scegliere di giocare nel campionato nordamericano, fondato nel 1993.

Al momento del suo arrivo Messi aveva vinto da poco i mondiali con l’Argentina, e la sua scelta di andare a giocare negli Stati Uniti era stata vista come un momento importantissimo per l’Inter Miami ma, più in generale, per il movimento del calcio professionistico negli Stati Uniti, che stava già crescendo molto e che con l’arrivo di Messi e di altri giocatori dall’Europa (come Sergio Busquets e Luis Suarez, anche loro ex giocatori del Barcellona) aveva acquisito ulteriore popolarità.

Fin da subito Messi si è dimostrato un giocatore fondamentale per l’Inter Miami. Durante questa stagione ha segnato più goal di chiunque altro (29 in 28 partite, quindi con una media di più di un goal a partita). Durante la finale di sabato non ha segnato, ma ha comunque realizzato due assist, cioè due passaggi decisivi che hanno portato al goal l’Inter Miami.

Alcuni dei goal segnati da Messi durante la stagione 2025.

La MLS è un campionato nordamericano che mette insieme 30 squadre. La grande maggioranza provengono dagli Stati Uniti. Tre però provengono dal Canada, e tra queste ci sono anche i Vancouver Whitecaps. La stagione regolare dura da febbraio a ottobre (anche se dal 2027 si giocherà negli stessi mesi dei campionati europei), dopodiché vengono organizzati dei playoff tra le migliori squadre, e quindi una finale per assegnare il campionato.

