Oggi ci sono i sorteggi per i gironi dei Mondiali maschili di calcio

Alle 18 (ora italiana) di oggi, venerdì, a Washington ci sarà il sorteggio dei 12 gironi in cui saranno divise le 48 squadre partecipanti ai Mondiali maschili di calcio, in programma l’estate prossima tra Canada, Stati Uniti e Messico. All’Italia per ora interessa relativamente, perché per qualificarsi deve ancora superare gli spareggi di marzo, dove affronterà l’Irlanda del Nord e poi (forse) una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.

Ai sorteggi le squadre sono divise in 4 fasce in base al ranking, e in ciascun girone ci sarà una squadra per ogni fascia. Le 6 squadre che ancora non si sono qualificate, e che arriveranno dagli spareggi europei (4) e intercontinentali (2), saranno inserite nella quarta fascia a prescindere dal loro ranking. Quindi qualora l’Italia si qualificasse sarebbe in quarta fascia. Al sorteggio di oggi scoprirà già il suo eventuale girone, nel quale verrà stabilito che giocherà una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia ed Erzegovina (la vincente di quello spareggio, insomma).

In un girone non possono esserci più squadre della stessa confederazione. Fa però eccezione la UEFA, la federazione europea, che porterà in tutto 16 squadre: siccome i gironi sono 12 ci saranno alcuni gironi con due squadre della UEFA. Essendo in quarta fascia, è probabile che l’Italia venga sorteggiata in un girone piuttosto complicato: Sky Sport fa l’esempio di un possibile girone con Argentina, Marocco e Norvegia. D’altro canto potrebbe anche entrare in un girone più agevole, per esempio con Canada, Australia e Sudafrica.

In ogni caso, qualora dovesse qualificarsi, passare il girone poi potrebbe non essere troppo difficile, visto che si qualificheranno per i sedicesimi di finale le prime due classificate di ogni girone più le 8 migliori terze (è la prima volta che i Mondiali si giocano con 48 squadre: fino alla scorsa edizione erano 32).

Il sorteggio dei Mondiali sarà trasmesso in tv su Rai 2 e Sky Sport 24, oppure in streaming su RaiPlay, NOW, SkyGO e sul sito della FIFA. Il Post aggiornerà questo articolo con la composizione dei gironi.

Le quattro fasce per i gironi:

Prima fascia: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania.

Seconda fascia: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia.

Terza fascia: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica.

Quarta fascia: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, 4 vincenti degli spareggi europei (tra cui eventualmente l’Italia), 2 vincenti degli spareggi intercontinentali.

