Federica Mogherini è stata fermata dalla polizia in Belgio

Martedì la polizia belga ha fermato tre persone nell’ambito di un’indagine sull’appropriazione indebita di fondi europei: tra di loro c’è anche la politica italiana Federica Mogherini. Mogherini è attualmente rettrice del Collegio d’Europa, un istituto postuniversitario di Bruges. In passato è stata deputata con il Partito Democratico e ministra degli Esteri: dal 2014 al 2019 fu anche vicepresidente della Commissione Europea e Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione.

Secondo le prime informazioni della Procura Europea (EPPO), che si occupa di indagare sui reati finanziari contro l’Unione Europea, le persone fermate sono sospettate di avere utilizzato in modo improprio fondi europei per finanziare le attività del Collegio d’Europa tra il 2021 e il 2022. I giornali belgi riferiscono che oltre a Mogherini sono stati fermati anche un ex dirigente del Collegio, di cui non è ancora nota l’identità, e Stefano Sannino, diplomatico italiano che dal 2021 al 2025 fu il direttore del Servizio di azione esterna dell’Unione Europea (EEAS), cioè il servizio diplomatico dell’Unione.

Il Collegio d’Europa è un prestigioso istituto privato specializzato in studi europei. Le indagini della Procura Europea si concentrano su un corso di formazione dell’EEAS di nove mesi destinato a giovani diplomatici, l’Accademia diplomatica dell’Unione Europea. Il corso oggetto dell’indagine si è tenuto tra il 2021 e il 2022, dopo essere stato assegnato con una gara d’appalto.

La Procura sospetta che il Collegio d’Europa, che vinse il concorso per poter organizzare l’Accademia, o alcuni dei suoi rappresentanti abbiano ricevuto in anticipo informazioni necessarie per vincere la gara, prima che il bando venisse pubblicato ufficialmente dall’EEAS. Questo violerebbe le norme europee relative alle gare di appalto dell’Unione. La Procura Europea ha chiarito che l’indagine attualmente in corso serve a chiarire i fatti e valutare se siano stati commessi reati.