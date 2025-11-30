Uno dei cinema più famosi di Parigi è infestato dalle cimici dei letti

La Cinémathèque Française, un archivio fotografico e uno dei cinema più famosi e storici di Parigi, ha detto che chiuderà per un mese per una disinfestazione da insetti dopo che diversi spettatori avevano segnalato di essere stati morsi da cimici dei letti. In questo mese saranno chiuse le tre sale dove vengono mostrati i film e quella dove si svolgono lezioni e altre attività educative, mentre rimarranno aperti altri spazi, come quelli espositivi, la biblioteca e il ristorante.

Le ultime segnalazioni sono arrivate a inizio novembre da parte di persone che si trovavano alla Cinémathèque per assistere a una lezione dell’attrice statunitense Sigourney Weaver. Fra i circa 400 spettatori presenti, molti hanno raccontato al quotidiano Le Parisien di essere stati morsi. Uno di loro, Madani Bendjellal, assiduo frequentatore della Cinémathèque, ha detto che «le vedevamo correre sui sedili e sui vestiti». Un altro, Antonio Rosse, ha detto che era la seconda volta in un mese che si accorgeva di essere stato morso dopo essere stato alla Cinémathèque.

Le cimici dei letti (Cimex lectularius) sono piccoli insetti (non superano il mezzo centimetro) che si nutrono del sangue di altri animali, fra cui gli umani. Il loro morso può causare prurito e rossore, ma non pone altri rischi per la salute, se non in caso di allergia. Il rischio maggiore che portano le cimici dei letti è in realtà psicologico: è stato segnalato che possono causare disturbi del sonno, ansia e depressione. L’idea di dover condividere il letto con piccoli insetti – e con le loro uova – che escono di notte dal materasso alla ricerca di sangue è piuttosto raccapricciante. Come se non bastasse, liberarsi delle cimici dei letti è particolarmente difficile e costoso, perché sono molto resistenti e non è detto che una disinfestazione basti a eliminarle definitivamente.

Quello delle cimici dei letti è un problema ricorrente a Parigi, anche se si possono trovare in molte altre grandi città. Alla fine del 2023, mentre si stava preparando a ospitare le Olimpiadi nell’estate del 2024 e i milioni di turisti che sarebbero arrivati per l’occasione, la città aveva dovuto gestire un’importante infestazione di questi insetti, avvistati persino sui trasporti pubblici. Alla fine della situazione, che era stata nel frattempo ampiamente raccontata anche dalla stampa internazionale, si era occupato il governo.

La Cinémathèque, la cui sede attuale si trova in un edificio progettato dal celebre architetto Frank Gehry, nella zona est di Parigi, è considerata un’istituzione della capitale e della cultura francese: oltre all’enorme archivio cinematografico, in questi decenni hanno collaborato col centro moltissimi esponenti del cinema francese e internazionale.

Fondata nel 1936 da Henri Langlois come un luogo di conservazione e didattica del cinema, a partire dalla fine degli anni Quaranta la Cinémathèque diventò per esempio uno dei luoghi di ritrovo di quelli che più avanti sarebbero diventati i principali animatori del movimento cinematografico della Nouvelle Vague, come i registi Jean-Luc Godard e François Truffaut. Fu occupata durante le proteste studentesche del 1968: è proprio alla Cinémathèque che si incontrano i protagonisti del celebre film di Bernardo Bertolucci The Dreamers – I sognatori, ambientato nel 1968.