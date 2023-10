Parigi è alle prese con un’infestazione di cimici dei letti

In questi giorni a Parigi, la capitale della Francia, un’infestazione di cimici da letto ha raggiunto dimensioni preoccupanti al punto da far intervenire le massime cariche cittadine.

Le cimici dei letti sono insetti ematofagi, dunque si nutrono di sangue. I loro morsi sono fastidiosi, ma non costituiscono un pericolo se non si è allergici. Gli insetti si annidano nelle strutture dei letti, nei materassi e nei divani, ma non disdegnano anche le aree affollate come ristoranti, teatri, cinema, uffici e alberghi. La disinfestazione può arrivare a costare migliaia di euro, e prima di poter tornare alle proprie abitudini bisogna prendere alcune precauzioni, come mantenere gli abiti in sacchetti di plastica sigillati per evitare che le cimici vi si annidino e depongano le loro uova.

Secondo l’ANSES, l’agenzia francese per la salute e la sicurezza alimentare, ambientale e sul lavoro, le infestazioni di cimici hanno colpito l’11 per cento delle famiglie francesi. Negli ultimi giorni è stata segnalata la presenza di questi insetti in luoghi pubblici molto affollati come la metropolitana e le sale di attesa dell’aeroporto di Roissy.

Il vicesindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, ha detto che una possibile soluzione a questo problema sarebbe l’integrazione nel contratto di assicurazione delle case di una speciale clausola contro i rischi dovuti alle cimici dei letti. A causa dei costi di disinfestazione piuttosto alti, infatti, molte famiglie rinunciano a prevenire possibili infestazioni. «È troppo costoso, quindi le persone rinunciano a intervenire sul proprio appartamento che, una volta infestato, contamina gli appartamenti vicini», ha detto Grégoire venerdì, intervistato dalla tv LCI. «Sono necessarie misure coordinate che riuniscano le autorità sanitarie, le comunità e tutte le parti interessate per prevenire il rischio e agire in modo efficace. Nessuno è al sicuro».

🫠 Personne n’est à l’abri. Face à l’infestation de punaises de lit, il faut des mesures coordonnées qui rassemblent les autorités sanitaires, les collectivités et toutes les parties prenantes concernées pour prévenir du risque et agir efficacement. pic.twitter.com/QRms9DSU1Y — Emmanuel Grégoire (@egregoire) September 29, 2023

Il comune di Parigi ha sollecitato il governo a considerare l’infestazione delle cimici dei letti come un problema di salute pubblica, e ha chiesto che venga organizzata una campagna di comunicazione sui treni e sulla metropolitana di Parigi anche in vista delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi in programma la prossima estate.