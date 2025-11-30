Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Alice De Luca spiega una grossa novità che riguarda il modo in cui andiamo a votare; Rodolfo Toè parla di cosa è successo in questi anni a Mariupol, la città ucraina conquistata dalla Russia nel 2022; e Gabriele Gargantini racconta la storia di Emil Zatopek, mezzofondista e maratoneta tra i più grandi di sempre e anche tra i meno belli da vedere.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

In Italia non si vota più coi registri elettorali divisi per genere

Ora ci sono solo due scaglioni alfabetici, che eviteranno disagi per le persone trans e non binarie

Cosa succede a una città ucraina occupata dalla Russia

A Mariupol, conquistata dopo un lungo assedio nel 2022, la Russia sta cancellando qualsiasi segno dell’identità ucraina

Come correva Emil Zatopek

Male, «come tutti noi», ma con risultati che nessun altro ha mai raggiunto