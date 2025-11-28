Si è dimesso Andriy Yermak, capo di gabinetto e stretto consigliere di Zelensky, dopo una perquisizione dell’agenzia anticorruzione ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che il suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, si è dimesso. Venerdì mattina la casa di Yermak, personaggio potente e controverso e collaboratore strettissimo del presidente ucraino, era stata perquisita da alcuni funzionari dell’agenza nazionale anticorruzione (Nabu, nell’acronimo ucraino). Zelensky si è detto grato per il lavoro di Yermak e ha detto che vuole mettere fine a «voci e speculazioni».

In questi anni un gruppo ristretto di collaboratori di Zelensky ha accentrato molti poteri, a discapito del Parlamento ma anche del governo. Yermak, ex produttore televisivo, contava più di un ministro, influenzava l’approvazione delle leggi, presenziava agli incontri internazionali e gestiva molte delle decisioni esecutive, alcuni lo descrivevano come il vice informale di Zelensky.

Da giorni c’erano forti pressioni politiche e dell’opinione pubblica perché Zelensky lo licenziasse, ritenendo che fosse diventato troppo potente e ingombrante. Le dimissioni di Yermak arrivano in un momento difficile per Zelensky: una vasta inchiesta per corruzione ha infatti coinvolto persone a lui molto vicine e nelle scorse settimane aveva già chiesto e ottenuto le dimissioni di due suoi ministri implicati nelle indagini.