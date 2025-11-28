NewsletterPodcast
Si è dimesso Andriy Yermak, capo di gabinetto e stretto consigliere di Zelensky, dopo una perquisizione dell’agenzia anticorruzione ucraina

(Ukrainian Presidential Press Office via AP)
(Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che il suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, si è dimesso. Venerdì mattina la casa di Yermak, personaggio potente e controverso e collaboratore strettissimo del presidente ucraino, era stata perquisita da alcuni funzionari dell’agenza nazionale anticorruzione (Nabu, nell’acronimo ucraino). Zelensky si è detto grato per il lavoro di Yermak e ha detto che vuole mettere fine a «voci e speculazioni».

In questi anni un gruppo ristretto di collaboratori di Zelensky ha accentrato molti poteri, a discapito del Parlamento ma anche del governo. Yermak, ex produttore televisivo, contava più di un ministro, influenzava l’approvazione delle leggi, presenziava agli incontri internazionali e gestiva molte delle decisioni esecutive, alcuni lo descrivevano come il vice informale di Zelensky.

Da giorni c’erano forti pressioni politiche e dell’opinione pubblica perché Zelensky lo licenziasse, ritenendo che fosse diventato troppo potente e ingombrante. Le dimissioni di Yermak arrivano in un momento difficile per Zelensky: una vasta inchiesta per corruzione ha infatti coinvolto persone a lui molto vicine e nelle scorse settimane aveva già chiesto e ottenuto le dimissioni di due suoi ministri implicati nelle indagini.

