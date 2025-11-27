A che punto eravamo rimasti con Stranger Things

Alle 2 di notte di giovedì su Netflix sono usciti i primi quattro episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things, una delle serie tv più famose e seguite della piattaforma da quando è uscita la prima stagione, nel 2016. È prevista poi l’uscita di altri tre episodi il 26 dicembre, e dell’episodio finale della serie il 1º gennaio 2026.

Sono passati più di tre anni dall’uscita della quarta stagione, nell’estate del 2022, ed è possibile che anche i fan più appassionati non ricordino bene a che punto era arrivata la storia e quali siano i nodi ancora da sciogliere. Di seguito, per chi non ha tempo o voglia di riguardarsi tutte le vecchie puntate, abbiamo messo in ordine le cose importanti da sapere prima di iniziare questa quinta stagione. Ovviamente per chi non l’ha mai vista ci sono molti spoiler (sulle prime stagioni, non sulla quinta).

Stranger Things è una serie fantascientifica ambientata negli anni Ottanta a Hawkins, una cittadina rurale immaginaria dell’Indiana, negli Stati Uniti. La storia comincia quando un ragazzino di dodici anni, Will Byers (Noah Schnapp), sparisce. Per ritrovarlo e salvarlo la sua famiglia e i suoi amici (un gruppo di preadolescenti appassionati di scienza e giochi da tavolo) scoprono dell’esistenza del Sottosopra, una specie di dimensione parallela buia e terrificante dove abitano creature malvagie, che hanno cominciato a uscire e ad attaccare gli abitanti della città.

Il varco tra il Sottosopra e Hawkins è stato aperto per errore da Eleven (Millie Bobby Brown), una ragazzina con poteri psicocinetici cresciuta in un laboratorio segreto di Hawkins e sottoposta a vari esperimenti. Dopo essere scappata dal laboratorio, Eleven diventa parte del gruppo di amici di Will, che è composto inizialmente da Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) e Dustin (Gaten Matarazzo). A loro si aggiungono molti altri personaggi che man mano vengono coinvolti nelle avventure contro i mostri del Sottosopra: la madre di Will (Winona Ryder), Jim Hopper, capo della polizia di Hawkins e poi padre adottivo di Eleven (David Harbour), il fratello di Will, Jonathan (Charlie Heaton), la sorella di Mike, Nancy (Natalia Dyer), e altri adolescenti come Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery) e Robin (Maya Hawke).

Nella prima stagione gli attori più giovani avevano tra gli 11 e i 14 anni, oggi ne hanno tutti 20 passati ma interpretano ancora degli studenti della scuola superiore: questa incongruenza era già abbastanza visibile nella quarta stagione e lo è ancora di più in quest’ultima.

Per tutta la quarta stagione (la penultima) la storia e i personaggi si sono divisi tra Hawkins, il Nevada e l’Unione Sovietica, dove era tenuto prigioniero Hopper (i servizi segreti russi hanno un ruolo in tutta la storia perché per motivi di Guerra Fredda sono interessati alle attività del laboratorio di Hawkins dove è cresciuta Eleven, e al Sottosopra). Nelle ultime scene dell’ultimo episodio però tutti i personaggi si trovano di nuovo insieme, a Hawkins.

Nella quarta stagione si scopre che il Sottosopra è governato da Vecna (Jamie Campbell Bower), una creatura malvagia che uccide le proprie vittime entrando nella loro mente, e il cui obiettivo è distruggere Hawkins e far collassare tutta la dimensione terrestre nel Sottosopra. Dopo aver ucciso alcune persone, Vecna è riuscito a entrare anche nella mente di Max, che solo grazie all’aiuto dei suoi amici (e di una vecchia canzone di Kate Bush) e all’intervento a distanza di Eleven (che è riuscita a entrare nella sua mente per sfidare Vecna) è ancora viva ma in una specie di coma.

Eleven intanto ha scoperto che Vecna è Henry Creel, un altro bambino cresciuto come lei in laboratorio e che diversamente da lei ha deciso di usare i propri poteri a fin di male. Mentre lo stana entrando nella mente di Max, a Hawkins Nancy, Steve e Robin sembrano riuscire sconfiggerlo in un lungo attacco. Will però, che può sentire la sua presenza perché era stato posseduto da lui nelle prime stagioni, sa che Vecna è ancora vivo nel Sottosopra. La quarta stagione finisce quindi con questa consapevolezza e con un enorme varco aperto tra Hawkins e il Sottosopra. Per la prima volta l’aria di Hawkins si vede contaminata dalle spore tossiche tipiche del Sottosopra.

Mostri e Sottosopra a parte, anche le relazioni tra i personaggi si sono evolute col passare degli anni e si sono complicate. Mike ed Eleven sono ancora innamorati ma ci sono molti indizi che fanno pensare che anche Will, segretamente, possa essere innamorato di Mike. Lucas e Max si erano lasciati nella quarta stagione, perché la morte del fratello di lei, Billy, l’aveva fatta allontanare da tutti: Lucas però è ancora innamorato di lei, che come dicevamo è in un letto d’ospedale in coma, con tutte le ossa rotte e apparentemente senza speranza.

Il personaggio di Eddie (Joseph Quinn) è morto ma, nonostante i protagonisti sappiano che era innocente, a Hawkins molti pensano ancora che sia responsabile degli omicidi compiuti da Vecna. La coppia di Nancy e Jonathan si è ritrovata a Hawkins, ma dopo un periodo di distanza ha alcune questioni da risolvere. Joyce e Hopper hanno in sospeso da un anno il loro primo appuntamento romantico.

I fratelli creatori della serie, i registi e sceneggiatori Ross e Matt Duffer, hanno detto ai giornali che con la quinta stagione si capirà meglio l’origine del Sottosopra e soprattutto il perché è stato proprio Will Byers ad essere stato portato lì nella prima stagione. Su questo tema online circolano da tempo teorie anche molto strutturate, ideate dai fan più accaniti della serie. La prima puntata della nuova stagione inizia proprio con un flashback di quel fatto della prima stagione.

In generale i fratelli Duffer hanno detto che questa stagione spiegherà molti misteri rimasti irrisolti nella prima e nella seconda. Secondo loro chi vuole arrivare preparato, ma non vuole rivedere tutta la serie da capo, dovrebbe almeno rivedere il quarto e il sesto episodio della seconda stagione, e il settimo e il nono della quarta.

Finora in Stranger Things sono morti molti personaggi ma tutti secondari: in questa stagione molti commentatori ipotizzano che toccherà anche a personaggi più importanti, e i Duffer hanno anticipato che ci sarà la morte più violenta di tutta la serie.

Nonostante la serie sia arrivata all’ultima stagione questo non sarà l’ultimo prodotto dei fratelli Duffer sulle vicende di Hawkins. Ad aprile infatti è stata annunciata l’uscita della serie animata Stranger Things: Tales From ’85. Si tratta di uno spin-off ambientato nel periodo a cavallo tra la seconda e la terza stagione, in cui tutti i personaggi principali risolveranno un mistero e combatteranno ancora contro i mostri del Sottosopra. Il contenuto è stato pensato per un pubblico infantile, quindi è probabile che il livello di violenza e azione sarà ridimensionato. Nonostante i personaggi animati assomiglino molto ai personaggi della serie tv, è stato reso noto che non saranno gli attori originali della serie a doppiare il cartone.