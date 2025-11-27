L’attacco ai militari della Guardia Nazionale a Washington

Due militari della Guardia Nazionale sono stati gravemente feriti mercoledì a Washington, non lontano dalla Casa Bianca. Un uomo afghano di 29 anni, poi identificato come Rahmanullah Lakanwal, ha sparato contro i militari alle 14:15 locali, vicino alla fermata della metropolitana Farragut West: è stato ferito a sua volta e poi arrestato. L’attacco è stato descritto dalla polizia di Washington come «un’imboscata»; secondo la polizia Lakanwal avrebbe agito da solo per motivi al momento sconosciuti. Il presidente Donald Trump ha definito la sparatoria un atto di terrorismo e ha annunciato che la sua amministrazione «raddoppierà gli sforzi» per espellere gli immigrati.

L’autore dell’attacco viveva negli Stati Uniti dal 2021, accolto attraverso un programma dell’amministrazione del presidente Joe Biden che garantiva un visto temporaneo di due anni ad alcuni cittadini dell’Afghanistan, dopo il caotico abbandono del paese da parte dell’esercito americano. Il programma era stato pensato soprattutto per favorire l’uscita dal paese delle persone afghane che avevano collaborato con gli statunitensi o con altre forze occidentali nei precedenti dieci anni, e che per questo rischiavano ripercussioni da parte del regime dei talebani tornato al potere. Mercoledì il governo statunitense ha detto di aver sospeso temporaneamente l’esame delle domande di visto e asilo da parte di cittadini afghani.

Non ci sono ancora indicazioni chiare su come sia avvenuto l’attacco: alcuni testimoni hanno raccontato ai giornali di aver sentito due o tre spari, poi silenzio e poi altri spari. Hanno detto che in seguito diverse persone nelle vicinanze hanno iniziato a correre nel panico e che poi sono arrivate varie macchine della polizia. I due militari colpiti appartengono alla Guardia Nazionale della West Virginia, uno stato dell’est del paese, vicino a Washington.

Da qualche mese Trump ha ordinato l’invio dei militari in diverse città governate dai Democratici, compresa la capitale, per contrastare una presunta emergenza di criminalità. A Washington i militari pattugliano fermate della metropolitana e aree turistiche (come quella dove è avvenuto l’attacco) e collaborano alle frequenti operazioni per l’identificazione e l’espulsione degli immigrati senza documenti, compiute perlopiù dall’ICE, l’agenzia federale che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione negli Stati Uniti, molto criticata per i suoi metodi violenti.

L’impiego della Guardia Nazionale nelle città è molto contestato perché decisamente inusuale. È un corpo di riservisti (persone che normalmente fanno altri mestieri) e di solito viene utilizzato per gestire emergenze nazionali dai governatori degli stati: è previsto che il presidente federale possa deciderne l’impiego solo in casi estremamente gravi. Vari giudici federali in questi mesi hanno cercato di limitare l’uso che ne fa Trump, definendolo illegale, ma i processi sono ancora aperti. Dopo l’attacco di mercoledì Trump ha detto che invierà a Washington altri 500 militari della Guardia Nazionale, in aggiunta ai 2.000 già presenti.