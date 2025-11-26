È in corso un tentativo di colpo di stato in Guinea-Bissau

Mercoledì un gruppo di militari ha detto di aver preso il controllo della Guinea-Bissau, un paese con 1,6 milioni di abitanti che confina con Senegal e Guinea. I militari hanno annunciato anche di aver deposto il presidente, Umaro Sissoco Embaló, di aver chiuso le frontiere e lo spazio aereo e di aver imposto un coprifuoco. La situazione è ancora piuttosto confusa e non è chiaro quanti membri dell’esercito abbiano aderito, né quale sia il loro obiettivo a lungo termine.

Poche ore prima della conferenza stampa in cui l’esercito ha annunciato di aver preso il controllo del paese si erano sentiti degli spari in diversi punti della città, incluso vicino al palazzo presidenziale, e alcuni uomini in tenuta militare avevano preso il controllo della strada principale della capitale Bissau che conduce all’edificio.

Domenica in Guinea-Bissau si era svolto il primo turno delle elezioni presidenziali, in cui i principali candidati erano Embaló, che è un ex generale ed è presidente dal 2019, e Fernando Dias da Costa, esponente dell’opposizione. L’annuncio dei risultati ufficiali era previsto per domani, ma nel frattempo entrambi avevano già detto di aver vinto. È molto probabile che nessuno dei due abbia in realtà raggiunto il 50 per cento dei voti e che quindi sarebbe stato necessario un ballottaggio. Nel loro discorso i militari hanno detto però di aver «sospeso il processo elettorale», sostenendo che la situazione debba essere chiarita: secondo loro i servizi segreti del paese avrebbero scoperto di un presunto piano messo in atto per destabilizzare l’ordine costituzionale del paese, non si sa bene da parte di chi. Finora le elezioni si erano svolte in maniera pacifica.

Le elezioni erano state programmate dopo due anni in cui non c’era un governo in carica ed Embaló governava per decreto. Anche nel 2019 la sua vittoria era stata contestata, ma lui aveva formato un governo con l’appoggio dell’esercito. In generale la situazione politica del paese è piuttosto instabile: dal 1974 (anno dell’indipendenza dal Portogallo) a oggi in Guinea-Bissau ci sono stati quattro colpi di stato riusciti e ne sono stati tentati diversi altri, incluso uno il mese scorso durante la campagna elettorale.