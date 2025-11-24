Mike Maignan ha fatto una cosa molto complicata

Domenica sera nella Serie A maschile di calcio il Milan ha vinto 1-0 il derby contro l’Inter, grazie al gol dell’attaccante statunitense Christian Pulisic e alle parate del suo portiere e capitano, il francese Mike Maignan. Nel primo tempo Maignan ha fatto due grandi parate su un colpo di testa di Marcus Thuram e su un tiro di destro di Lautaro Martínez, deviandolo sul palo. Al 77esimo minuto, poi, ha parato il rigore calciato dal centrocampista turco Hakan Calhanoglu, con il quale l’Inter avrebbe potuto pareggiare.

Calhanoglu, che in passato aveva giocato anche nel Milan, è uno dei migliori rigoristi nella storia della Serie A: prima di domenica sera aveva segnato 21 rigori sui 22 calciati nel campionato italiano. L’unico errore era avvenuto la scorsa stagione, quando aveva calciato sul palo un rigore contro il Napoli.

Ciò vuol dire che prima d’ora nessun portiere in Serie A aveva mai parato un rigore a Calhanoglu, che li calcia quasi sempre potenti, bassi e angolati. L’ha tirato così anche contro il Milan, ma Maignan ha intuito la direzione e si è tuffato in fretta, facendo una grande parata con la mano destra.

In totale Calhanoglu, tra club e nazionale, ha calciato 60 rigori, segnandone ben 53, una percentuale superiore all’88 per cento (mentre a livello generale viene segnato circa il 77 per cento dei rigori). L’ultimo portiere di una squadra di club che era riuscito a pararglielo fu quello del Lipsia Peter Gulacsi in una partita del campionato tedesco contro il Bayer Leverkusen (per cui giocava Calhanoglu) del 2016. Nel 2023 invece il portiere del Galles Danny Ward aveva parato un rigore a Calhanoglu che giocava con la Turchia.

La parata di Maignan su Calhanoglu

È il secondo rigore consecutivo parato da Maignan, dopo quello di quasi un mese fa tirato da Paulo Dybala in Milan-Roma (anche quello decisivo perché calciato nei minuti finali, quando il Milan era in vantaggio per 1-0). Maignan ha 30 anni e gioca nel Milan dalla stagione 2021-2022, nella quale vinse il campionato da protagonista. È un portiere forte e carismatico, con eccellenti riflessi e bravo pure a giocare con i piedi. Di recente sembra tornato ai suoi migliori livelli ed è stato spesso decisivo nelle vittorie del Milan, dopo che nella scorsa stagione aveva commesso alcuni errori banali.

Il Milan non ha subìto gol in 6 delle prime 12 partite di questo campionato, e al momento è secondo in classifica a pari merito con il Napoli e con 2 punti di svantaggio dalla Roma. L’Inter ha un punto in meno del Milan, che con la vittoria nel derby di domenica sera l’ha sorpassata.