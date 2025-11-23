Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1

Caricamento player

Max Verstappen, pilota olandese della Red Bull, ha vinto il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, terzultima gara del campionato mondiale. In partenza ha superato la McLaren di Lando Norris, che era in pole position e alla fine è arrivato secondo, davanti alla Mercedes di George Russell e all’altra McLaren, guidata da Oscar Piastri. Le Ferrari, quest’anno quasi mai tra le prime posizioni, sono arrivate sesta quella di Charles Leclerc e decima quella di Lewis Hamilton, che partiva penultimo.

È stata una gara che Verstappen ha dominato dal primo all’ultimo giro, e in cui Norris invece ha guidato soprattutto con pazienza e intelligenza, dopo un errore alla prima curva. Grazie al suo secondo posto a Las Vegas è riuscito a mantenere il primo posto nella classifica generale, in cui ha un vantaggio di 30 punti sul suo compagno di squadra Piastri e 42 su Verstappen. Ne restano da assegnare 58 in due gare: già alla prossima, il 30 novembre in Qatar, potrebbe matematicamente diventare campione del mondo.

Piastri, che a un certo punto del campionato era largamente primo in classifica, ha avuto una seconda parte di stagione disastrosa, con risultati molto al di sotto delle aspettative, dato che quest’anno la McLaren è la squadra più forte. Verstappen, con una macchina molto meno veloce, ha comunque vinto finora sei gare. Contando solo i risultati dopo il Gran Premio d’Italia Piastri ha ottenuto 69 punti, Norris 133 e Verstappen 161.

A parte Verstappen, anche Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes, ha fatto una gran gara. Partiva dalla diciassettesima posizione, a causa di un errore di valutazione delle condizioni della pista in qualifica, ma grazie a un’ottima strategia e a una grande costanza alla guida è riuscito a risalire fino alla quinta posizione. Al traguardo è arrivato quarto, anzi, ma è scalato in quinta posizione per una penalità di cinque secondi per falsa partenza.