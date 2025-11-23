Le McLaren sono state squalificate dal Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 per un’irregolarità

A causa di un’infrazione del regolamento tecnico le McLaren sono state squalificate dalla classifica finale del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, vinto dal nederlandese Max Verstappen. I commissari addetti alle verifiche a fine gara hanno riscontrato un’eccessiva usura del pattino, la parte attaccata al fondo delle macchine. Lo spessore era inferiore al minimo consentito, che è 9 millimetri. Al traguardo le due McLaren erano arrivate seconda con Lando Norris, primo nel Mondiale, e quarta con Oscar Piastri.

Per effetto della squalifica, sia la classifica finale della gara sia quella generale dei piloti sono state abbastanza stravolte. In seconda e terza posizione a Las Vegas, dietro Verstappen, si sono classificate la Mercedes di George Russell e quella di Kimi Antonelli, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quarto. Nella classifica generale Norris ha mantenuto la prima posizione, con 390 punti, ma il suo vantaggio si è ridotto a 24 punti su Piastri e ora anche su Verstappen, che ha raggiunto la seconda posizione a 366 punti.

Mancano soltanto due gare alla fine del campionato. La prossima, in programma il 30 novembre in Qatar, prevede però anche una sprint race (una mini gara che si corre il sabato): ci sono quindi 8 punti in palio in più, oltre ai consueti 25 punti in palio per il vincitore della gara. L’ultima si correrà il 7 dicembre ad Abu Dhabi. In pratica resta ancora da assegnare un massimo di 58 punti.