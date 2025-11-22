È morta Ornella Vanoni

È morta venerdì a Milano Ornella Vanoni, una delle più note cantanti italiane, protagonista di una lunga carriera iniziata nel 1956. Aveva 91 anni ed era stata interprete di molti successi, come “Senza fine” e “L’appuntamento”. La notizia è stata data da molte testate online riferendo che Vanoni avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Milano venerdì sera.

Ha venduto milioni di dischi, ha collaborato con molti musicisti internazionali e hanno scritto canzoni per lei alcuni dei più importanti cantautori italiani, come Paolo Conte, Fabrizio De André, Ivano Fossati, Lucio Dalla e Gino Paoli, con con cui ebbe una relazione per qualche anno. Era stata anche attrice e presentatrice televisiva, e ha continuato a esibirsi e a partecipare a programmi televisivi fino a pochi mesi fa.

Nata nel 1934 a Milano, si iscrisse nel 1953 all’Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, debuttò come attrice teatrale e poi iniziò come interprete delle cosiddette “canzoni della mala”, un repertorio milanese con testi incentrati sulla malavita. Il suo timbro particolare e la sua grande capacità interpretativa furono presto notate e la portarono a successi di musica leggera e a importanti collaborazioni nel campo del jazz.

Partecipò a otto festival di Sanremo e fu l’unica interprete femminile a vincere due Premi Tenco, uno dei più importanti riconoscimenti della musica leggera italiana. Negli ultimi anni era diventata molto nota anche per la sua estrema schiettezza e autoironia, che l’aveva resa ospite ricercata degli spettacoli televisivi, anche quando non era previsto che cantasse.