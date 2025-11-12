Mercoledì sarà inaugurata la Netflix House, il primo parco a tema di Netflix, dentro a un enorme centro commerciale di Philadelphia, negli Stati Uniti. Il parco sarà ospitato dentro a un capannone allestito con attrazioni ispirate alle serie e ai film, ricostruzioni dei set e delle serie televisive, e ristoranti a tema. L’ingresso sarà gratuito.

È la prima volta che Netflix apre un posto fisico del genere, ma più in generale è da qualche tempo che sta puntando sugli eventi e le iniziative dal vivo. È uno dei modi in cui sta provando a fidelizzare il suo pubblico, creando un “universo Netflix” fatto di personaggi, storie e luoghi molto riconoscibili, come del resto hanno fatto altre aziende nel settore dell’intrattenimento come per esempio Disney o Marvel.

Nel parco di Philadelphia ci sono due attrazioni principali. La prima si chiama Wednesday: Eve of the Outcasts ed è ispirata alla serie Mercoledì di Tim Burton, con protagonista Mercoledì Addams. Una volta entrati nella scuola frequentata da Mercoledì, i visitatori verranno coinvolti con giochi, enigmi e performance di personaggi della serie. Le scenografie ricostruiscono fedelmente luoghi come aule, corridoi e dormitori visti nella serie.

L’altra attrazione è ispirata al celebre anime One Piece ed è una specie di caccia al tesoro a squadre in cui ciascun gruppo rappresenta una ciurma di pirati. L’obiettivo è trovare un “Frutto del Diavolo”, esplorando una serie di ambienti che riproducono luoghi riconoscibili dell’universo di One Piece: una base dei marines, la tenda di Buggy il Clown, Arlong Park, e altre scenografie piene di oggetti molto riconoscibili per i fan. Tutta l’esperienza è interattiva: si risolvono piccoli enigmi, e si partecipa al racconto insieme agli attori e agli altri membri della “ciurma”.

Ci sono anche attrazioni a pagamento: Netflix Virtuals, cioè esperienze di gioco in realtà virtuale ambientate nei mondi di Stranger Things, Squid Game e Rebel Moon. Il biglietto per accedere a questa esperienza costa 25 dollari. C’è anche un percorso di minigolf con nove buche dedicate a serie come Bridgerton: il biglietto costa 15 dollari. Infine nel Tudum Theater, un piccolo cinema, sono previste proiezioni e serate a tema.

Per pubblicizzarla è stato aperto un profilo apposito su Instagram in cui nelle scorse settimane sono state pubblicate le foto delle visite dei giornalisti e di varie celebrità.

Marian Lee, responsabile marketing di Netflix, ha detto che la scelta di aprire il primo spazio a Philadelphia è dovuta all’alta concentrazione di abbonati alla piattaforma nella regione.

Fra circa un mese Netflix aprirà una seconda Netflix House a Dallas, in Texas. Qui i visitatori potranno entrare nella Creel House, cioè la villa dove è ambientata gran parte della quarta stagione di Stranger Things, o partecipare ad alcune prove di Squid Game. Netflix ha detto che è già prevista una terza apertura per il 2027, a Las Vegas.

Netflix organizza eventi dal vivo ormai da qualche anno. Nel 2020 curò un festival intitolato “Tudum” a San Paolo, in Brasile. Fu un evento di più giorni creato per annunciare le produzioni più importanti per l’anno successivo, proiettare trailer, distribuire gadget e permettere ai fan di vedere dal vivo attori e attrici protagonisti delle produzioni Netflix. L’evento andò molto bene, infatti è stato replicato negli anni successivi e nel 2025 si è tenuto a Los Angeles.