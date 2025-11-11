Un aereo militare turco con 20 persone a bordo è caduto in Georgia

Un aereo militare modello C-130 dell’esercito turco è caduto in Georgia: a bordo c’erano 20 persone, compresi i membri dell’equipaggio. Non è chiaro quanti siano feriti, morti o sopravvissuti: il governo turco si è limitato a dire che sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Sta circolando molto online il video della caduta, in cui si vede l’aereo precipitare avvitandosi su se stesso.

L’aereo era partito dall’Azerbaijan ed era diretto in Turchia: lo schianto è avvenuto a Sighnaghi, un comune georgiano nell’est del paese molto vicino al confine con l’Azerbaijan. Al momento le cause non sono state chiarite. Gli aerei C-130 sono prodotti dalla società statunitense Lockheed e sono usati per trasportare sia materiale sia soldati.