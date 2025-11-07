Negli Stati Uniti migliaia di voli rischiano di essere cancellati

A partire da venerdì negli Stati Uniti inizierà una riduzione del traffico aereo ordinata dal segretario ai Trasporti, Sean Duffy, a causa dello “shutdown” (“spegnimento” in italiano), quella situazione in cui il governo federale non può spendere soldi, salvo quelli necessari a finanziare le attività essenziali, perché i Repubblicani e i Democratici non riescono a mettersi d’accordo sulla legge di bilancio.

Non si sa ancora con precisione quali voli saranno cancellati, ma si stima che potrebbe succedere a più di 3.500 ogni giorno nei principali 40 aeroporti del paese, finché il governo si troverà in questa situazione. Diverse fra le principali compagnie aeree statunitensi stanno dicendo ai loro clienti che possono rimborsare o spostare i loro voli gratuitamente, ma per venerdì hanno detto di non prevedere una grossa riduzione dei voli in programma.

Duffy ha detto che le cancellazioni dipendono da una questione di sicurezza: quando è iniziato lo shutdown a ottobre, la maggior parte dei dipendenti federali è stata messa temporaneamente in congedo senza stipendio, ma quelli ritenuti essenziali hanno dovuto continuare a lavorare. Fra loro ci sono circa 13mila controllori di volo e 50mila agenti della sicurezza del dipartimento dei Trasporti, che da più di un mese stanno svolgendo le loro mansioni senza essere pagati.

Molti controllori di volo hanno iniziato a presentare certificati di malattia, a dare le dimissioni o a fare un secondo lavoro, finendo quindi per ridurre le ore di sonno e di riposo in un lavoro già molto stressante e che ha bisogno di una concentrazione estrema. Un controllore di volo intervistato da MSNBC per esempio ha detto di essere un padre single e di aver iniziato a lavorare per il servizio di consegna di cibo DoorDash dopo la fine del suo turno, e di «dormire solo due ore quasi tutte le notti». Da inizio ottobre, secondo le compagnie aeree, la carenza di controllori ha creato problemi ad almeno 3,2 milioni di persone.

Le riduzioni dei voli cominceranno venerdì e saranno progressive: si partirà dal 4 per cento, poi il 5 per cento sabato e il 6 per cento domenica, fino ad arrivare al 10 per cento entro il 14 novembre. La Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia federale che si occupa della sicurezza e dei controlli di volo, ha detto che i voli internazionali saranno esclusi dalle cancellazioni.

Saranno coinvolti tutti i più trafficati aeroporti del paese: l’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, in Georgia, il più trafficato al mondo, ma anche il Dallas Fort Worth International, in Texas, l’aeroporto internazionale di Denver, in Colorado, il Chicago O’Hare, in Illinois, e il Los Angeles International, in California.

– Leggi anche: Lo shutdown negli Stati Uniti è il più lungo di sempre