Trump ha fatto un trattamento di favore a Orbán

L’incontro tra Donald Trump e il primo ministro ungherese Viktor Orbán è stato emblematico del trattamento di favore che il presidente degli Stati Uniti riserva ai leader che la pensano come lui. Trump ha coperto di lodi Orbán, sostenendo cose come che in Ungheria non esista il crimine, ma soprattutto si è mostrato molto accondiscendente su una richiesta che sarebbe stata irricevibile se gliel’avesse fatta un leader meno vicino politicamente: un’esenzione dalle sanzioni sulle importazioni energetiche dalla Russia.

Queste sanzioni sono il modo con cui Trump sta cercando di mettere pressione sul presidente Vladimir Putin per convincerlo a trattare sulla fine della guerra in Ucraina, colpendo una delle principali fonti con cui il regime la finanzia. Da tempo Trump insiste con gli alleati europei perché smettano di comprare petrolio e gas dalla Russia, e ha minacciato o imposto pesanti dazi ai paesi del mondo che lo fanno, su tutti l’India, come ritorsione. Per questo, è notevole che sia detto disposto a fare un’eccezione.

Dopo la visita alla Casa Bianca Orbán ha sostenuto che l’Ungheria non subirà ritorsioni sulle importazioni, e cioè che abbia ottenuto un’esenzione. Durante la parte pubblica dell’incontro, però, Trump non era stato così netto da confermarla, pur mostrandosi molto disponibile. Aveva detto che l’amministrazione stava considerando di esonerare l’Ungheria, sostenendo che fosse in una condizione diversa da altri paesi perché priva di un accesso al mare e di porti. In sostanza Trump aveva detto che il governo di Orbán non aveva alternative, anche se non è così.

L’esenzione sarebbe importante per l’Ungheria, che importa dalla Russia l’86 per cento del petrolio e il 74 per cento del gas, peraltro a un prezzo scontato. Storicamente Orbán ha basato una parte dei consensi sui prezzi dell’energia calmierati e ritiene cruciale mantenerli in vista delle elezioni di aprile dell’anno prossimo, in cui rischia per la prima volta in 15 anni di perdere contro Peter Magyar, il più promettente dei suoi oppositori. Per ingraziarsi Trump, il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha proposto un accordo per iniziare a importare combustibile per le centrali nucleari dagli Stati Uniti.

Orbán è un politico sovranista che governa dal 2010 in modo sempre più autoritario. Oltreché politicamente, lui e Trump sono vicini anche sulla guerra in Ucraina, e durante la riunione si è visto. Per esempio hanno concordato che l’Ucraina potrebbe vincere soltanto con «un miracolo». A Trump è stato anche chiesto perché sia saltato il suo secondo incontro con Putin, che avrebbe dovuto tenersi a Budapest: «La controversia di base [coi russi] è che loro non vogliono ancora fermarsi, ma penso che lo faranno», ha risposto Trump.

