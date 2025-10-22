Donald Trump ha deciso nuove sanzioni contro le compagnie petrolifere russe Lukoil e Rosneft

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato mercoledì nuove sanzioni nei confronti delle due maggiori compagnie petrolifere russe, Lukoil e Rosneft. Donald Trump ha deciso le sanzioni nel tentativo di aumentare la pressione su Vladimir Putin e spingerlo ad accettare i negoziati per la fine della guerra con l’Ucraina. In una dichiarazione ufficiale il segretario al Tesoro Scott Bessent ha detto che le sanzioni sono state decise dopo il «rifiuto del presidente Putin a mettere fine a una guerra insensata». Sempre mercoledì Putin ha invece supervisionato un test completo dell’armamento nucleare russo: ha poi specificato che i test erano «programmati».

Martedì l’amministrazione Trump aveva detto che non ci sarebbe stato alcun incontro fra Trump e Putin nel «futuro immediato» e che il presidente non voleva «un incontro sprecato» né «una perdita di tempo». L’incontro era stato annunciato proprio da Trump pochi giorni prima, dopo un colloquio telefonico con Putin. Il cambio di programma era stato interpretato come un segnale di una grande distanza fra le posizioni di Russia e Stati Uniti.