La Casa Bianca dice che non è in programma un incontro a breve tra Donald Trump e Vladimir Putin

L’amministrazione statunitense ha smentito a vari giornali internazionali che sia in programma un incontro nel breve termine tra Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Trump lo aveva annunciato soltanto la settimana scorsa, dopo una telefonata con Putin che aveva definito «buona e produttiva», dicendo che si sarebbero incontrati a Budapest, in Ungheria, senza specificare quando. Martedì mattina anche il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha detto che né Trump né Putin avevano fornito date esatte per l’incontro.

È saltato anche l’incontro preventivo che si sarebbe dovuto tenere in questi giorni tra il segretario di Stato statunitense Marc Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, sempre annunciato da Trump giovedì scorso. Un funzionario della Casa Bianca ha detto a BBC che i due si sono sentiti al telefono e che l’incontro non è più «necessario».

Non è chiara la ragione di questi cambiamenti. Negli ultimi mesi Trump ha cambiato idea sull’Ucraina varie volte: da sempre molto vicino a Putin, aveva iniziato a mostrare insofferenza verso la sua reticenza a trattare, ed era arrivato a sostenere che l’Ucraina avrebbe potuto riprendersi tutti i territori occupati. Dopo la telefonata della settimana scorsa (e l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avvenuto venerdì) aveva invece sostenuto che l’Ucraina dovrebbe cedere alla Russia l’intero Donbas e che i confini dei due paesi dovrebbero essere ritracciati dove oggi è la linea del fronte.