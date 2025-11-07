L’estenuante attesa per GTA VI

Giovedì la casa di produzione Rockstar Games ha annunciato che GTA VI, l’atteso sesto capitolo di una delle saghe di videogiochi più amate di sempre, uscirà nel novembre del 2026, a più di tredici anni dall’uscita del capitolo precedente. Sarebbe dovuto uscire a maggio ma l’azienda ha detto di aver bisogno di più tempo «per poter assicurare il livello di qualità che il pubblico si aspetta e merita», si legge in un comunicato piuttosto generico.

La notizia ha generato molte polemiche tra gli appassionati della saga, anche perché non è la prima volta che Rockstar rimanda l’uscita di GTA VI: era già successo nei mesi scorsi, e nei piani originari l’uscita era programmata per l’autunno del 2025. Il videogioco è in produzione da moltissimi anni, e alcuni sostenevano fosse vicino all’uscita già nel 2023. «Avrò 50 anni prima che esca questo gioco. A quel punto potrei avere una moglie, potrei avere dei figli» ha detto amaramente IShowSpeed, un popolare streamer statunitense che si occupa spesso di videogiochi.

Grand Theft Auto — il termine con cui in America si indicano i furti d’auto — è un gioco a mondo aperto dove ci si può muovere liberamente in una mappa limitata ma grande abbastanza da contenere un ampio numero di scenari. Offre la possibilità di fare letteralmente ciò che si vuole. Si potrebbe guidare rispettando i limiti di velocità, per esempio, senza accanirsi casualmente sui passanti. Alla fine però non lo fa nessuno, perché il gioco permette di farlo e anzi non c’è niente che lo impedisca: esiste la polizia e in base ai crimini commessi si può essere ricercati, ma questo non crea un deterrente, anzi.

L’ultimo capitolo della saga, GTA V, era uscito nel 2013. Da quel momento il gioco è rimasto estremamente popolare, anche grazie al successo della sua modalità online, che continua ad attirare milioni di giocatori in tutto il mondo. Da allora l’uscita del sesto capitolo di GTA è diventata un argomento ricorrente nei forum e nelle discussioni online tra i fan, che analizzavano in modo maniacale ogni piccolo annuncio di Rockstar, alimentando un’attesa che col passare del tempo è diventata una specie di battuta ricorrente nel mondo degli appassionati.

Nel febbraio del 2022 Rockstar Games aveva finalmente annunciato che GTA VI era in fase di sviluppo. Qualche mese dopo erano circolati online i filmati di alcune versioni preliminari del gioco, trapelate a seguito di un massiccio leak che mostrava ambientazioni, meccaniche e i due futuri protagonisti, Lucia e Jason. Era anche stato rivelato il nome dello stato immaginario in cui sarà ambientato il gioco, che si chiamerà Leonida e sarà ispirato alla Florida.

Da allora sono circolate pochissime altre informazioni su GTA VI. Nel 2023 Rockstar aveva pubblicato un breve trailer che dava qualche indicazioni sulla grafica, sul design dei personaggi e sulle interazioni tra Lucia e Jason. Ne è stato pubblicato un secondo nel maggio del 2025, tre anni dopo, che però assomigliava più a un video promozionale che a un esempio di come sarà fatto il videogioco.

