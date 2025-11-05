Come sta Achille Polonara

A giugno Achille Polonara, giocatore di basket di 33 anni della Dinamo Sassari, era stato ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna per una leucemia mieloide acuta, cioè un grave tumore del sangue che si sviluppa nel midollo osseo. Dopo una serie di cure sperimentali a Valencia, in Spagna, a settembre era tornato a Bologna per iniziare la chemioterapia e fare un trapianto di midollo osseo. Fino a prima del trapianto Polonara aveva raccontato come stava andando la sua malattia, sui social e in qualche intervista. Dopo il trapianto, però, non si era saputo più nulla. Quello che è successo è stato reso noto martedì in un servizio del programma televisivo Le Iene, dove Polonara e la moglie, Erika Bufano, raccontano giorno per giorno quello che succedeva.

Dal servizio delle Iene si è scoperto che Polonara è stato in coma per dieci giorni, dal 16 ottobre, a causa di una trombosi venosa, un effetto collaterale del trapianto di midollo. La trombosi è un pericoloso coagulo di sangue in una vena.

Il servizio delle Iene mostra Polonara dopo il coma: sta meglio, nonostante ovviamente risenta ancora delle conseguenze delle cure e, soprattutto, del coma. Il primo novembre è potuto uscire temporaneamente dall’ospedale per la prima volta e a giorni potrebbe essere dimesso. Non è chiaro se e come tornerà a giocare, perché a causa del coma ha perso un po’ della mobilità del braccio e della mano destra. Polonara, però, ha detto di voler tornare a giocare.

Achille Polonara il primo novembre, accompagnato fuori dall’Ospedale Sant’Orsola di Bologna dall’inviato delle Iene Nicolò De Devitiis

Polonara è uno dei migliori giocatori di basket italiani degli ultimi anni. Fa l’ala grande e debuttò in Nazionale nel 2012. Questa estate è passato alla Dinamo Sassari, di cui era già stato un suo giocatore di punta tra il 2017 e il 2019. In carriera ha giocato in numerose squadre italiane ed europee. Tra 2019 e 2021 giocò con la Saski Baskonia, con cui vinse il campionato spagnolo (uno dei più competitivi d’Europa), mentre dal 2023 al 2025 ha giocato con la Virtus Bologna, con la quale ha vinto, tra le altre cose, uno Scudetto lo scorso anno.

Nell’ottobre del 2023, quando era arrivato alla Virtus da poco, gli era stato diagnosticato un tumore a un testicolo, per il quale si era dovuto operare e aveva fatto un ciclo di chemioterapia. Era tornato a giocare meno di due mesi dopo, nel dicembre del 2023.

Verso la fine dello scorso campionato, però, Polonara aveva smesso di essere convocato dalla Virtus. Inizialmente la società aveva detto che si era sentito male per colpa di una «sindrome mononucleosica», ma ulteriori indagini mediche avevano portato alla diagnosi di leucemia.

Polonara era tornato in Italia il 16 settembre per fare il trapianto di midollo osseo, che è un trattamento medico con cui si sostituisce il midollo osseo compromesso da una malattia (come la leucemia, appunto) con un altro sano proveniente da un donatore in buona salute. Il 19 settembre aveva quindi iniziato un aggressivo ciclo di chemioterapia e radioterapia: è un trattamento chiamato condizionamento, che serve a ridurre le difese immunitarie affinché la persona possa ricevere il midollo osseo con meno possibilità di rigetto.

Il trapianto, per il quale è stato usato il midollo di una donatrice statunitense compatibile al 90 per cento, è stato il 25 settembre. Polonara è andato in coma circa venti giorni dopo: era svenuto dopo che gli avevano tolto il catetere attraverso il quale gli avevano fatto il trapianto.

È abbastanza eccezionale che gli ultimi dettagli sulla malattia di Polonara siano stati resi noti solo dopo il servizio delle Iene. Sulla malattia di Polonara, infatti, i media hanno mantenuto una riservatezza notevole. Cosa che non sempre è garantita, alle persone note come lui.