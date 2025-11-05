Un aereo cargo di UPS si è schiantato dopo il decollo in Kentucky, causando un grosso incendio

Nella notte fra martedì e mercoledì negli Stati Uniti un aereo cargo di UPS, uno dei più grandi servizi di spedizioni e trasporti di oggetti al mondo, si è schiantato poco dopo essere decollato dall’aeroporto di Louisville, in Kentucky. L’aereo era diretto a Honolulu, nelle Hawaii e dal suo schianto si è sviluppato un grosso incendio, che non è ancora stato spento. Le informazioni note sull’incidente sono ancora poche: UPS ha detto che a bordo c’erano tre persone, ma ha aggiunto di non poter ancora confermare se ci siano morti o feriti. La polizia locale invece ha detto che ci sono dei feriti, senza specificare quanti.