È crollata una parte della Torre dei Conti, in centro a Roma

A Roma è crollata una parte della Torre dei Conti, che si trova in largo Corrado Ricci nella zona dei Fori Imperiali, in centro città. La torre era in ristrutturazione, e al momento del crollo stavano lavorando nove operai. Stando alle prime informazioni due di loro sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale, un altro è stato soccorso ed è illeso, mentre un quarto operaio sarebbe ancora sotto le macerie.

I vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale hanno recintato la zona e stanno intervenendo. Il distacco di una parte della torre sarebbe avvenuto intorno alle 11:20, non è ancora chiaro cosa l’abbia causato. Sul posto ci sono anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Articolo in aggiornamento