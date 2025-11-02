I Los Angeles Dodgers hanno vinto la Major League di baseball per il secondo anno di fila

I Los Angles Dodgers hanno vinto le World Series, cioè le finali della Major League (MLB), il campionato nordamericano di baseball e il più importante del mondo. Hanno battuto 5 a 4 i Toronto Blue Jays in gara-7, e hanno così vinto 4-3 (ai playoff, cioè le fasi finali del campionato, si gioca al meglio di sette partite). I Dodgers avevano già vinto le World Series l’anno scorso. Sono così diventati la seconda squadra a vincere la Major League per due volte consecutive, dopo i New York Yankees che ne vinsero tre su tre tra il 1998 e il 2000.

Pur non avendo giocato benissimo nella prima parte di campionato, i Los Angeles Dodgers arrivavano a queste finali da favoriti. Perché erano i campioni in carica, appunto, e perché avevano giocato dei playoff di alto livello. Sono del resto una delle squadre più forti e ricche del campionato, e hanno in squadra il formidabile giapponese Shohei Ohtani. È uno dei migliori giocatori di sempre, capace di eccellere sia come battitore che come lanciatore, che alle semifinali aveva fatto una partita di cui si è parlato come della migliore mai fatta da un giocatore.

La partita in questione

Eppure i Dodgers non hanno dominato le finali come ci si aspettava, anche grazie alle ottime cose mostrate da Toronto. Lo dimostra anche il fatto che si sia arrivati a giocare una gara-7, cioè uno spareggio finale, una cosa che alle World Series non succedeva da sei anni. La serie è stata entusiasmante, con rimonte e giocate eccezionali. È stata memorabile soprattutto gara-3, che con le sue oltre sei ore di durata è stata una delle partite più lunghe della storia delle World Series.

Dato che gara-7 si è giocata in Canada, a Toronto, questa è stata anche la prima stagione della storia della Major League a iniziare e finire fuori dagli Stati Uniti. La prima partita stagionale, che era stata a marzo, si era giocata in Giappone, dove il baseball (anche quello statunitense) è popolarissimo da più di un secolo.