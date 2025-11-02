Diverse persone sono state ferite in un accoltellamento su un treno diretto a Huntingdon, in Inghilterra: due persone sono state arrestate

Sabato sera diverse persone sono state ferite in un accoltellamento a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nell’est dell’Inghilterra. Il treno è stato poi bloccato nella stazione della città, dove la polizia è intervenuta e ha arrestato due persone. Al momento le notizie sono confuse: non sono state diffuse informazioni sull’identità degli arrestati, né sul numero preciso di feriti.

Gli agenti sono intervenuti poco dopo le 19:30 ora locale (le 2o:3o in Italia), dopo le prime segnalazioni dell’aggressione. Alcuni testimoni citati dal Times hanno raccontato di aver visto un uomo con un coltello e passeggeri che cercavano rifugio nei bagni del treno per sfuggire all’aggressione. I video pubblicati sui social mostrano veicoli di emergenza e agenti armati che si avvicinano al treno fermo alla stazione di Huntingdon.

La LNER (London North Eastern Railway), la società che gestisce il servizio ferroviario nella zona, ha segnalato gravi disagi alla rete e ha invitato i passeggeri a cancellare o rinviare i viaggi. Solo un numero limitato di treni continua a circolare per consentire il rientro di chi era già in viaggio.