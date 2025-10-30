Il Senato ha approvato la riforma costituzionale della giustizia: ora verrà indetto un referendum

Giovedì il Senato ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale della giustizia promossa dal governo di Giorgia Meloni, che fra le altre cose introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Come previsto la legge non ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti (i voti favorevoli sono stati 112, 59 i contrari e 9 le astensioni), che avrebbe permesso di farla entrare subito in vigore. Ora verrà chiesto un referendum confermativo, e quindi la legge potrà essere effettivamente promulgata solo se voterà a favore più del 50 per cento dei votanti al referendum (nei referendum confermativi non è previsto un quorum).

Il referendum può essere chiesto da un quinto dei componenti di una camera, da 500mila elettori o da 5 consigli regionali: in questo caso succederà per via parlamentare, e hanno detto di volerlo fare sia la maggioranza che l’opposizione (anzi, stanno già battibeccando su chi riuscirà a chiederlo prima). Il referendum probabilmente si terrà tra la metà di aprile e l’inizio di giugno del 2026.

La separazione delle carriere dei magistrati sarebbe un cambiamento notevole nell’ordinamento della magistratura, di cui si discute da decenni: verrebbero introdotte carriere con concorsi di ammissione diversi e diverse norme interne per i magistrati inquirenti, ovvero i pubblici ministeri che conducono le indagini, e quelli giudicanti, ovvero i giudici che emettono le sentenze. A testimonianza di quanto la questione sia sentita, l’ultimo voto alla camera su questa riforma a settembre si era concluso con una zuffa tra deputati di maggioranza e opposizione.

