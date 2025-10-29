Nei Paesi Bassi nessun partito ha un vantaggio netto, secondo gli exit poll

Secondo i primi exit poll diffusi dopo la chiusura dei seggi, alle elezioni anticipate che si sono tenute oggi nei Paesi Bassi il partito dei Democratici 66 (D66), liberali di centrosinistra, è stato il più votato e avrebbe ottenuto 27 seggi: 18 in più rispetto alle elezioni del 2023. Il D66 è un partito moderato guidato da Rob Jetten, 38 anni, che negli ultimi anni è stato piuttosto marginale nella politica del paese. Il Partito per la Libertà di Geert Wilders (PVV, di estrema destra) sarebbe invece arrivato secondo con 25 seggi perdendone 12 rispetto a due anni fa.

È comunque ancora difficile prevedere come andranno le cose: fino ad ora i risultati definitivi si sono discostati solo di pochissimi seggi rispetto ai dati degli exit poll, cioè sondaggi condotti su un campione di votanti intervistati all’uscita dai seggi elettorali. In questo momento la differenza rilevata dagli exit poll tra i due partiti più votati è di due soli seggi, pari cioè al margine di errore.

Sempre secondo gli exit poll il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD, dell’ex primo ministro Mark Rutte) diventerà il terzo partito del paese con 23 seggi, uno in meno rispetto alle elezioni del 2023. Il principale partito di opposizione, la coalizione tra Sinistra verde e Laburisti (GL-PvdA), potrebbe perdere cinque seggi e ottenerne solo 20, mentre Appello Cristiano Democratico (CDA), di centrodestra, avrebbe 19 seggi, 14 in più rispetto alle elezioni precedenti.

Diversi commentatori politici e giornali stanno dicendo che mai prima d’ora il partito più grande dei Paesi Bassi era stato così piccolo, cioè con soli 27 seggi. Questo dimostrerebbe l’estrema frammentazione della politica del paese: per formare un governo sarà dunque necessario che più formazioni politiche trovino un accordo per arrivare ad avere i 76 seggi necessari.

Oggi si votava per rinnovare tutti i 150 seggi della Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento nederlandese (quella alta, il Senato, ha 75 seggi). A giugno il leader dell’estrema destra Geert Wilders aveva fatto cadere il governo ritirando il suo Partito per la Libertà (PVV) dalla coalizione di quattro partiti che si era formata dopo le elezioni del 2023, vinte da lui. Oltre a quello di Wilders nella coalizione di governo c’erano il VVD, il Movimento dei contadini e dei cittadini (BBB, un partito populista e vicino alla destra nato da una serie di proteste nel 2019) e il Nuovo Contratto Sociale (NSC, di centro). I loro leader avevano rinunciato a farne parte e come primo ministro era stata scelta una figura esterna ai partiti, l’ex capo dei servizi segreti Dick Schoof.

Per andare a elezioni Wilders aveva usato come pretesto l’approvazione di un piano in 10 punti con misure estremiste sull’immigrazione accusando gli altri partiti di non avere posizioni abbastanza dure sulle politiche in materia. Ma il suo obiettivo era forzare una crisi, sfilarsi da un governo debole e recuperare consensi: cosa che non sembra essergli riuscita.

Alle 19:45, l’affluenza provvisoria era al 65 per cento, in leggero calo rispetto al 66 per cento registrato alla stessa ora nelle elezioni precedenti. L’affluenza finale, nel 2023, era stata del 77,7 per cento.

Quest’anno, più di 136mila cittadini e cittadine residenti all’estero si sono registrati per votare, un numero record. Due anni fa, si erano registrati circa 110mila elettori, per corrispondenza e la maggior parte di loro aveva votato per Sinistra verde e Laburisti (GL-PvdA) che aveva ottenuto il 28,6 per cento dei voti dall’estero. Lo spoglio dei voti per corrispondenza inizierà domani, giovedì 30 ottobre. I risultati ufficiali saranno disponibili solo dopo qualche giorno, martedì 4 novembre.