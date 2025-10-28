Israele ha fatto nuovi attacchi aerei sulla Striscia di Gaza

L’esercito israeliano ha condotto nuovi attacchi aerei sulla Striscia di Gaza. Le autorità locali, controllate da Hamas, hanno detto che sono stati almeno tre e che hanno ucciso almeno due persone. Nel tardo pomeriggio il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva ordinato nuovi attacchi accusando il gruppo palestinese d’aver violato il cessate il fuoco.

Gli attacchi sono stati confermati da giornalisti di Associated Press e da vari testimoni, che hanno riferito di esplosioni avvenute sia nella città di Gaza, nel nord della Striscia, sia nella zona centrale di Deir al Balah. I nuovi attacchi israeliani complicano la tenuta, già precaria, del cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre. È la seconda volta che succede: Israele aveva bombardato la Striscia anche lo scorso 19 ottobre, anche in quell’occasione dopo aver accusato Hamas di aver violato gli accordi. Il cessate il fuoco però aveva retto.

Martedì il governo israeliano ha accusato Hamas di aver violato il cessate il fuoco per via di uno scontro tra l’esercito israeliano e miliziani del gruppo avvenuto a Rafah, nel sud della Striscia. L’esercito israeliano ha detto che miliziani di Hamas hanno sparato, con cecchini e missili anticarro, su un gruppo di soldati a Rafah, senza ferirli. Hamas ha negato di essere stato coinvolto nell’attacco.

Il comunicato con cui Netanyahu ha ordinato gli attacchi non specifica il loro motivo preciso, ma dice detto che sarebbero stati «potenti». Hamas lo ha accusato di cercare un pretesto per ricominciare la guerra e di aver violato gli accordi.

Oltre al caso di Rafah c’è la questione dei corpi dei 13 ostaggi israeliani morti durante la prigionia e ancora presenti nella Striscia, che Hamas si è impegnato a restituire. Secondo i test condotti in Israele gli ultimi resti, riconsegnati lunedì, apparterrebbero al corpo di un ostaggio che era già stato reso da Hamas in passato. Il governo israeliano sostiene che anche questa sia stata una violazione del cessate il fuoco. Hamas aveva detto che martedì sera avrebbe riconsegnato un altro corpo, ma poi ha rimandato per la minaccia dei nuovi attacchi.

