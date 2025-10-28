C’è stato un femminicidio in provincia di Verona: una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall’uomo con cui viveva

Una donna è stata uccisa dall’uomo con cui viveva a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, e con il quale aveva una relazione, non è chiaro se finita o ancora in corso. Entrambi sono cittadini brasiliani. Lei aveva 33 anni e si chiamava Jessica Stapazzolo Custodio de Lima. Lui ha 41 anni, si chiama Douglas Reis Pedroso ed è stato arrestato. Per via di violenze già commesse nei confronti della donna che poi ha ucciso avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico, ma al momento del fermo non lo aveva addosso. L’apparecchio che era stato consegnato alla donna per monitorare la distanza con quello di Reis Pedroso è stato invece ritrovato nel garage dell’abitazione della madre di lei.

– Leggi anche: Perché i braccialetti elettronici “antistalking” non funzionano

I carabinieri hanno fatto sapere che è stato l’uomo, verso la mezzanotte, a chiamarli «manifestando intenti suicidari»: così sono partiti gli accertamenti e «a seguito delle sue informali ammissioni» il cadavere della donna è stato ritrovato la mattina di martedì 28 ottobre. Sarà ora il medico legale a stabilire data e ora della morte. Un coltello è stato trovato all’interno dell’automobile di lui.

I giornali locali scrivono che la donna in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici e che poi aveva ritirato la denuncia. Non è una cosa anomala: chi si occupa di violenza maschile sa che le donne che l’hanno subita molto spesso decidono di ritrattare, di ridimensionare le proprie dichiarazioni iniziali o di rinunciare alla denuncia contro l’autore del reato. Alla base di queste decisioni ci sono delle motivazioni ben precise, come avevamo spiegato qui.

Risulta comunque che l’uomo avesse diversi precedenti penali: maltrattamenti, lesioni volontarie e anche violenza sessuale a danno della sorella della donna uccisa. Il 21 aprile del 2025 i carabinieri lo avevano arrestato in flagranza di reato per l’ennesima aggressione contro Jessica Stapazzolo Custodio de Lima. Il giudice, su richiesta della procura, ne aveva dunque convalidato l’arresto e aveva deciso di approvare nei suoi confronti delle misure cautelari. Dal 23 aprile quindi, l’uomo aveva il divieto di avvicinarsi a Jessica Stapazzolo Custodio de Lima e ai luoghi dal lei frequentati. Il braccialetto elettronico gli era stato installato il 19 maggio. A settembre inoltre per tutti questi fatti era stato chiesto il suo rinvio a giudizio.

In Italia i dati istituzionali sugli omicidi vengono raccolti dal ministero dell’Interno ogni tre mesi in modo che possano essere scorporati in base al rapporto tra autore e vittima, dando un’idea del fenomeno. Il report più recente, relativo al periodo che va dal primo gennaio al 30 settembre, dice che sono stati registrati 73 omicidi di donne, che di queste 60 sono state uccise in ambito familiare/affettivo e che 44 sono state uccise dal partner o ex partner. Per le altre, la relazione con la vittima era figlio, padre, amico dei figli, amico, conoscente o altro parente. I numeri dell’Osservatorio nazionale del movimento femminista Non Una Di Meno, che registra gli eventi riportati dai media dal 2020, che viene aggiornato l’8 di ogni mese e che sempre più spesso viene citato anche a livello istituzionale, dicono che dall’inizio dell’anno i femminicidi sono stati 70 e che ci sono stati almeno altri 62 tentati femminicidi riportati nelle cronache locali.

Se hai bisogno di aiuto o sostegno qui c’è l’elenco di tutti i numeri telefonici dei centri antiviolenza della rete Di.Re. È anche possibile chiamare il numero antiviolenza e stalking 1522, gratuito, attivo 24 ore su 24 con un’accoglienza disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. In entrambi i casi si riceveranno indicazioni da persone che hanno l’esperienza e la formazione più completa per occuparsi di questa questione. È anche possibile, di fronte a una situazione di emergenza, chiamare i carabinieri o la polizia al 112.