Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus

Lunedì la squadra di calcio della Juventus ha fatto sapere con uno scarno comunicato stampa di avere esonerato – cioè licenziato – l’allenatore Igor Tudor.

Tudor era da tempo criticato per la scarsità di gioco e risultati: la Juventus non vince una partita ufficiale da un mese e mezzo e ieri ha perso 1-0 contro la Lazio nell’ultima partita della giornata di Serie A. Nei giorni precedenti aveva perso contro il Real Madrid e il Como: sono tre sconfitte in una settimana, senza segnare nemmeno un gol. Di fatto la Juventus non vince da 8 partite (non succedeva dal 2009) e non segna da 4 (l’ultima volta che accadde fu nel 1991) considerando sia il campionato italiano sia la Champions League.

Il posto di Tudor verrà temporaneamente preso da Massimiliano Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ovvero la seconda squadra della Juventus. Nel frattempo la Juventus cercherà altri allenatori: ad oggi i giornalisti esperti di mercato parlano soprattutto di Luciano Spalletti, Roberto Mancini e Raffaele Palladino. La Juventus giocherà la prossima partita mercoledì alle 18:30 contro l’Udinese.

Tudor ha 47 anni, è croato, e prima di allenare ha giocato da difensore, per molti anni anche nella Juventus. Allenava la squadra da marzo, quando era arrivato per sostituire Thiago Motta (che è ancora sotto contratto con la Juventus, peraltro). Era poi stato confermato per questa stagione grazie ad alcuni buoni risultati che avevano permesso alla squadra di concludere il campionato in quarta posizione, ottenendo quindi la qualificazione per la Champions League.