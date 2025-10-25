Catherine Connolly è in largo vantaggio alle elezioni presidenziali in Irlanda

In Irlanda la candidata indipendente di sinistra Catherine Connolly è in largo vantaggio nel conteggio dei voti per le elezioni presidenziali, iniziato oggi alle 10 italiane dopo che i seggi avevano chiuso ieri sera alle 23. Connolly è sostenuta dai partiti di sinistra, incluso Sinn Féin, il principale dell’opposizione e nazionalista, e ci si aspetta che vinca con un ampio margine sull’altra candidata, l’ex ministra Heather Humphreys del partito di centrodestra Fine Gael (che governa in coalizione con il partito centrista Fianna Fáil dal 2020).

È una stima preliminare ma piuttosto affidabile, basata sui cosiddetti “tallies”, risultati non ufficiali aggregati che vengono raccolti nei singoli seggi elettorali dai cosiddetti “tallymen” (membri di partito e volontari, ma anche giornalisti e analisti) che come i rappresentati di lista in Italia possono assistere allo spoglio delle schede per controllare che tutto si svolga correttamente e si segnano quanti voti ha preso ogni candidato. È ancora presto per dire se i risultati saranno simili a quelli previsti dai sondaggi negli ultimi giorni, in cui venivano attribuiti a Connelly fra i 15 e i 19 punti di vantaggio. I primi risultati preliminari ufficiali sono attesi nel primo pomeriggio.

Connolly e Humphreys erano le uniche candidate a queste elezioni: un terzo candidato, Jim Gavin di Fianna Fáil, si era invece ritirato tre settimane fa. L’aveva fatto però troppo tardi per essere rimosso dalle schede, quindi si poteva comunque votare per lui (al momento non si sa quanti lo abbiano fatto). Il fatto che gli elettori e le elettrici potessero scegliere fra solo due candidate non è stato molto apprezzato. Sulla base di quanto riferito dai tallies, sembra che questo abbia prodotto due conseguenze: un’affluenza particolarmente bassa, in alcune contee anche inferiore al 40 per cento, e un numero superiore alla media di voti nulli di protesta.

In Irlanda il presidente ha funzioni principalmente cerimoniali. Nel tempo però l’incarico ha guadagnato rilevanza e visibilità, anche per il modo più politico in cui il presidente uscente Michael D. Higgins ha interpretato il ruolo, con interventi che hanno contribuito a indirizzare il dibattito pubblico nell’arco dei suoi due mandati.

Questa campagna elettorale è stata più politicizzata di quelle per le scorse elezioni presidenziali, che di solito non hanno una connotazione politica così evidente proprio per l’imparzialità di questo ruolo, e si è concentrata anche su temi estranei ai poteri della presidenza: per esempio Connolly si è esposta parecchio sulla politica estera, che è prerogativa del governo e non della presidenza, mostrandosi molto vicina alla causa palestinese. Dopo il ritiro di Gavin inoltre, la presenza di due sole candidate ha fatto sì che il dibattito si polarizzasse sullo scontro tra campo governativo e anti-governativo, rispettivamente incarnati da Connolly e Humphreys.

Connolly, che ha 68 anni e non ha mai avuto incarichi governativi, piace soprattutto alle persone giovani, molte delle quali deluse dai governi centristi che governano da sempre e che non hanno risolto una grave crisi abitativa, nonostante l’Irlanda abbia molti soldi da spendere grazie alle tasse delle multinazionali che hanno sede nel paese per ragioni fiscali. È riuscita a intercettarle anche grazie a una campagna sui social molto più efficace di quella della rivale e a degli endorsement piuttosto particolari, come quello del gruppo rap nordirlandese Kneecap.

