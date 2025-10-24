Trump ha deciso di mandare una portaerei nei Caraibi

Venerdì il governo degli Stati Uniti ha ordinato l’invio di una portaerei nella regione dei Caraibi: è una decisione che intensifica l’ampia e contestata operazione militare che l’amministrazione di Donald Trump sta già svolgendo in quell’area, con lo scopo dichiarato di contrastare il traffico di droga diretto verso gli Stati Uniti.

Negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno compiuto alcuni attacchi contro imbarcazioni sospettate di trasportare stupefacenti illegali nel mar dei Caraibi, uccidendo varie persone: sia nel mar dei Caraibi, al largo del Venezuela, sia al largo della Colombia, nell’Oceano pacifico.

Il dispiegamento della portaerei è uno sviluppo notevole rispetto a questi attacchi, che ha lo scopo di rafforzare in maniera massiccia la presenza militare statunitense in quell’area. La portaerei che gli Stati Uniti hanno ordinato di inviare è la Gerald R. Ford, la più grande del mondo.

La Gerald R. Ford si trova attualmente in Europa, in Croazia. Ci vorranno quindi diversi giorni prima che sia eventualmente in grado di compiere nuovi attacchi.

Il portavoce del dipartimento della Difesa statunitense Sean Parnell ha detto che l’invio nella regione dei Caraibi servirà a «smantellare le organizzazioni criminali transnazionali e contrastare il narcoterrorismo».

Gli attacchi compiuti dagli Stati Uniti al largo del Venezuela e della Colombia hanno già suscitato reazioni: lunedì, dopo un attacco, il presidente colombiano Gustavo Petro aveva accusato gli Stati Uniti di aver violato la sovranità del paese e aveva definito gli attacchi «omicidi». Trump aveva quindi annunciato la sospensione di tutti gli aiuti verso la Colombia, da decenni uno dei principali alleati degli Stati Uniti in America Latina.

Sempre venerdì il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di sanzioni nei confronti dello stesso Petro, accusando il suo governo di essere coinvolto nel traffico internazionale di droga: le sanzioni sono state imposte anche nei confronti di sua moglie, Veronica del Socorro Alcocer Garcia, di suo figlio, Nicolas Fernando Petro Burgos, e del ministro dell’Interno colombiano Armando Alberto Benedetti.