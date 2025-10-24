Il caso della donna che violentò e uccise una dodicenne in Francia

Venerdì la Corte d’Appello di Parigi ha condannato Dahbia Benkired, una donna algerina di 27 anni, alla tipologia di ergastolo più dura prevista dal codice penale francese per aver violentato, torturato e ucciso la dodicenne Lola Daviet, in uno dei casi più seguiti e politicizzati degli ultimi anni.

Benkired, che è la prima donna a ricevere questo tipo di pena in Francia, è stata condannata alla cosiddetta réclusion à perpétuité incompressible, una forma di ergastolo che prevede una possibilità di libertà condizionale solo dopo 30 anni di detenzione, otto in più dell’ergastolo semplice. Prima di lei sono state pochissime le persone che l’hanno ricevuta: fra loro ci sono Michel Fourniret, il più famoso serial killer francese, morto nel 2021, e Salah Abdeslam, una delle persone che organizzò gli attacchi terroristici a Parigi del 13 novembre 2015.

Il 14 ottobre 2022 Lola Daviet era uscita da scuola e stava rientrando a casa in un palazzo nel 19esimo arrondissement di Parigi, dove i suoi genitori lavoravano come custodi (e dove quindi tutta la famiglia viveva), quando aveva incontrato Benkired.

La ragazza, al tempo 24enne, l’aveva tirata dentro l’ascensore e poi portata al sesto piano dell’edificio, nell’appartamento di sua sorella, dove lei stava occasionalmente. Lì l’aveva violentata, torturata e poi uccisa in modo brutale, prima di metterla in un baule che aveva lasciato nel giardino dell’edificio e che era stato ritrovato poche ore dopo. Benkired era stata arrestata e incriminata pochi giorni dopo, dato che delle telecamere di sorveglianza l’avevano ripresa mentre entrava nel palazzo con la bambina e poche ore dopo usciva con il baule.

In questi anni il caso di Benkired e Daviet è stato molto discusso e politicizzato perché Benkired viveva in Francia con un permesso di soggiorno scaduto e pochi mesi prima le era stato notificato un ordine di espulsione dal territorio francese (che in Francia viene chiamato con l’acronimo OQTF). Benkired era entrata legalmente nel paese nel 2016 come studentessa, ma poi il suo visto era scaduto.

Il 21 agosto 2022 era stata fermata in un aeroporto francese per mancanza di un permesso di soggiorno valido, ma siccome non aveva precedenti penali non era stata messa in un centro di detenzione amministrativa: le erano invece stati dati 30 giorni per lasciare la Francia e tornare in Algeria. Al tempo Benkired non aveva un lavoro, né un alloggio; viveva con un conoscente fuori Parigi e ogni tanto stava con sua sorella, che abitava nel palazzo in cui è stata uccisa Daviet.

Specialmente nei mesi successivi all’omicidio i movimenti e i partiti di estrema destra francese, fra cui in particolare il Rassemblement National e Reconquête, di Éric Zemmour, avevano usato il caso per attaccare il governo sulla sua gestione dell’immigrazione e per cercare di modificare la legge sull’OQTF, l’ordine di espulsione, che giudicavano inefficace e applicato troppo raramente. La famiglia di Daviet ha più volte chiesto che il suo omicidio non fosse strumentalizzato.

Il processo contro Benkired, che è durato una settimana, si è concentrato sullo stabilire se l’imputata avesse commesso l’omicidio nel pieno delle sue capacità mentali, o se le potesse essere attribuita l’infermità mentale, e quindi accedere a un eventuale sconto di pena. Durante le indagini e gli interrogatori Benkired, che ha ammesso presto di aver ucciso Daviet, aveva dato versioni molto diverse e in alcuni casi deliranti.

Aveva detto anche di essere stata violentata a sua volta e di essere una vittima di violenza domestica. Sua sorella aveva detto agli investigatori che Benkired soffriva di depressione da quando i loro genitori erano morti, nel 2019 e nel 2020, e che negli ultimi mesi era peggiorata. Da febbraio del 2023 Benkired era forzatamente ricoverata in un ospedale psichiatrico.

I periti psichiatrici che l’avevano esaminata in vista del processo però avevano giudicato che, nonostante avesse dei tratti di narcisismo e psicopatia, Benkired non soffrisse di alcun disturbo che potesse giustificare l’infermità mentale.